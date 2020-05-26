درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-5-2020 في مصر

تسجل القاهرة الكبري درجات حرارة اليوم تصل إلى 18 للصغرى والعظمى 32

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مستوي محافظات مصر لتصل إلى 37 درجة للعظمي في أسوان كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم، وتشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقسا لطيفا نهارًا مائلا للبرودة ليلا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما تنشط الرياح علي بعض المناطق من جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد فحالة الطقس مائلة للحرارة نهارًا وللبرودة ليلًا، شبورة خفيفة صباحا.

كما تشهد مدن جنوب الصعيد طقسا مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

حالة البحر المتوسط والأحمر اليوم

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج مابين 1.5متر إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج مابين 2 إلي 2.5 متر.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-5-2020.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 18 والعظمى 32 والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26.

أما شرم الشيخ، الصغرى 23، والعظمى 35، والغردقة الصغري 23 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 30.

كما تصل درجة الحراراة في أسوان الى 37 درجة للعظمي و 21 للصغري، وتسجل ادفو 37 درجة للعظمي و 23 للصغري كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: