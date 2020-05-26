لايف

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-5-2020 في مصر

تسجل القاهرة الكبري درجات حرارة اليوم تصل إلى 18 للصغرى والعظمى 32
عصام عميرة 9:28 ص, الثلاثاء, 26 مايو 20 9:28 ص, الثلاثاء, 26 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مستوي محافظات مصر لتصل إلى 37 درجة للعظمي في أسوان كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم، وتشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقسا لطيفا نهارًا مائلا للبرودة ليلا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما تنشط الرياح علي بعض المناطق من جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد فحالة الطقس مائلة للحرارة نهارًا وللبرودة ليلًا، شبورة خفيفة صباحا.

كما تشهد مدن جنوب الصعيد طقسا مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

حالة البحر المتوسط والأحمر اليوم

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج مابين 1.5متر إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج مابين 2 إلي 2.5 متر.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-5-2020.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 18 والعظمى 32 والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26.

أما شرم الشيخ، الصغرى 23، والعظمى 35، والغردقة الصغري 23 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 30.

كما تصل درجة الحراراة في أسوان الى 37 درجة للعظمي و 21 للصغري، وتسجل ادفو 37 درجة للعظمي و 23 للصغري كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3218
الاسكندرية2619
طنطا
3118
شبين الكوم3118
دمنهور3019
بلطيم
2719
مطروح
2517
السلوم
2716
سيوة3215
بورسعيد
2519
دمياط
2520
الزقازيق
3018
الإسماعيلية
3318
السويس3319
العريش2717
رفح2618
رأس سدر
3319
نخل3114
نويبع3321
طابا3318
كاترين2911
الطور3420
شرم الشيخ3523
الغردقة
3523
مرسي علم3324
الفيوم3318
بني سويف3318
المنيا3417
أسيوط3518
سوهاج3621
قنا3622
الأقصر
3724
أسوان3721
أبوسمبل
3625
الوادى الجديد
3621
شلاتين3325
حلايب3124
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الأحد 17-5-2020 في مصر

عصام عميرة 9:26 ص, الأحد, 17 مايو 20

درجات الحرارة اليوم الخميس 14-5-2020 في مصر

عصام عميرة 7:00 ص, الخميس, 14 مايو 20

وزيرة التضامن: صرف 100 مليون جنيه تعويضات للمضارين من الطقس

مدحت إسماعيل 4:36 م, الأحد, 15 مارس 20

طقس غد الإثنين.. دافئ نهارا مع شبورة صباحا

عصام عميرة 3:38 م, الأحد, 15 مارس 20