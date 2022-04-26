كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن والمحافظات المصرية، وتسجل فى القاهرة 32 للعظمي و18 للصغري، ليسود طقس مائل للبرودة ليلا على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

واضافت الأرصاد، أن مدن القاهرة والوجه البحري تشهد طقس حار نهارا يصل الى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وذكرت ان هناك شبورة مائية صباحا على أغلب الطرق الرئيسية والزراعية من والى القاهرة والوجه البحري، فيما تنشط حركة الرياح على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم للعظمي والصغري، وتصل فى القاهرة 32 للعظمي و 18 للصغري وشبين الكوم 32 للعظمي و 17 للصغري، والسلوم 24 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 26 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 17 للصغري، ومطروح 22 للعظمي و 15 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 25 للعظمي و 17 للصغري، ودمياط 26 للعظمي و 16 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

وتابعت الارصاد الجوية، ان درجة الحرارة اليوم فى السويس 33 للعظمي و 18 للصغري، و العريش 24 للعظمي و 16 للصغري، والاسماعيلية 33 للعظمي و 17 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى نويبع 33 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 30 للعظمي و 19 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 13 للصغري.

فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 23 للصغري، والطور 30 للعظمي و 18 للصغري،

والغردقة 32 للعظمي و22 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 18 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى مرسي علم 32 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 33 للعظمي و 18 للصغري، وبني سويف 33 للعظمي و 18 للصغري.

كما تسجل الحرارة فى المنيا 34 للعظمي و 17 للصغري، واسوان 39 للعظمي و 23 للصغري، وادفو 38 للعظمي و 22 للصغري.

وتصل فى الوادي الجديد 39 للعظمي و 21 للصغري، وحلايب 27 للعظمي و 19 للصغري.

واضافت ان حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيفة الى معتدلة على مدار اليوم بارتفع امواج لايتجاوز1.5 متر وحركة رساح شمالية شرقية.

وذكرت ان حالة البحر الاحمر تكون خفيفة ومعدلة بعض الاوقات بارتافع امواج 1.5 متر، وحركة رياح شمالية شرقية.

سحب رعدية على السعودية تؤثر على جنوب البلاد

وكانت قد شهدت المملكة العربية السعودية عواصف رعدية عملاقة صاحبها سقوط أمطار غزيرة جدا حيث امتلئت العديد من المناطق الصحراوية بالمياه وتساقطت حبات البرد علي مناطق كثيرة.

كما هبطت الرياح من السحب الرعدية أدت الي اثارة الرمال علي المناطق الصحراوية في وسط السعودية وانتشرت شمالا حتي وصلت بلاد الشام ومع حركة وآتجاهات الرياح وصلت الي شرق مصر ومنها الي الدلتا أمس حتي وصلت الآن الي مناطق من شمال الصعيد ومن خلال صور الأقمار الصناعية يمكن تتبع حركة ومسار الاتربة خلال اليومين الماضيين.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: