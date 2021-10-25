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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-10-2021 فى مصر

وتصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 27 للعظمي و 20 للصغري
عصام عميرة 12:00 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 12:00 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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تنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على كافة المدن، ليسود طقس معتدل  على القاهرة والوجه البحرى و السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا لطيف فى اول الليل مائل البرودة فى اخره على كافة الانحاء.

 وتوجد فرصة لتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من و إلى القاهرة الكبرى ؛ مدن القناة ووسط سيناء اما بالنسبة للرياح فهي خفيفة على معظم الانحاء نشطة على  جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وذكرت الارصاد انه بالنسبة للأمطار لازالت توجد فرصة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية.

وتابعت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة طوال اليوم بارتفاع أمواج من 1.25 متر الى 1.75 متر، فيما تستقر حالة البحر الاحمر بارتفاع أمواج من 1.5 متر الى 2 متر.

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درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على كافة المدن المصري، وتصل في القاهرة 27 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 27 للعظمي و 19 للصغري، والمنصورة 27 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية ٢٧ للعظمي و ٢٠ للصغري، وطنطا ٢٧ للعظمي و ١٨ للصغري، وسيوة 28 للعظمي و 15 للصغري.

وأوضحت أن  درجات الحرارة في الزقازيق 27 للعظمي و 19 للصغري، ومرسي مطروح ٢٤ للعظمي و ١٨ للصغري، والعريش ٢٦ للعظمي و ١٨ للصغري، ورفح ٢٦ للعظمي و ٢٠ للصغري.

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وقالت الأرصاد، إن درجة الحرارة في مدن القناه،  تصل في بورسعيد ٢٧ للعظمي و ٢٠ للصغري، والسويس ٢٧ للعظمي و ١٨ للصغري، و الاسماعيلية 28 للعظمي و17 للصغري، فيما تسجل في دمياط ٢٦ للعظمي و ٢٠ للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في طابا ٢٦ للعظمي و ٢٠ للصغري، وشرم الشيخ ٢٩ للعظمي و ٢٢ للصغري، والغردقة ٣٠ للعظمي و ٢١ للصغري.

درجة الحرارة اليوم

و تصل درجة الحرارة في أسيوط ٣٠ للعظمي و ١٥ للصغري، والمنيا ٣٠ للعظمي و ١٦ للصغري، وسوهاج ٣١ للعظمي و ١٧ للصغري.

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وتتوقع الأرصاد الجوية ان تبلغ درجة الحرارة في أسوان ٣٣ للعظمي و ١٩ للصغري، والاقصر ٣٣ للعظمي و ١٨ للصغري، والوادي الجديد ٣٢ للعظمي و ١٩ للصغري، وحلايب 29 للعظمي و 21 للصغري.

الرطوبة اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أن الرطوبة اليوم الثلاثاء تسجل في القاهرة ٨٦ للعظمي و ٣٠ للصغري، والسواحل الشمالية ٩٠ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و ١٥ للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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