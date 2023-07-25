درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-7 -2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، وطقس ليلا مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وتوضح الأرصاد اتجاه نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 12 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

وظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة 38 العظمى و27 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 29 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و25 الصغرى، ودمنهور 37 للعظمى و 25 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 25 الصغرى، وكاترين 37 العظمى و 19 الصغرى، وكفر الشيخ 36 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في بنها 37 العظمى و 26 الصغرى، والفيوم 40 العظمى و 26 الصغرى، وبني سويف 40 العظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 36 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى وادي النطرون 39 العظمى و 26 الصغرى، والعلمين الجديدة 33 للعظمى و 25 الصغرى، و شرم الشيخ 42 للعظمى و 30 الصغرى، والمنصورة 37 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى مرسي مطروح

وتصل درجة الحرارة اليوم في نخل 39 العظمى و20 الصغرى، وشبين الكوم 38 للعظمى و 27 صغرى، والسلوم 35 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 23 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الزقازيق 38 العظمى و 26 الصغرى، والعريش 36 العظمى و 24 الصغرى، والسويس 39 العظمى و 26 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى رأس غارب 42 العظمى و 30 الصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى و30 الصغرى، ومرسى علم 41 للعظمى و 29 الصغرى، والغردقة 42 للعظمى و 30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أسوان 45 العظمى و 29 الصغرى، وسيوة 42 للعظمى و 24 صغرى، وطابا 40 للعظمى و 26 الصغرى، 6 أكتوبر 39 العظمى و27 الصغرى، وحلايب 38 العظمى و 31 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم رأس سدر 39 للعظمى و 27 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 27 الصغرى، والعاصمة الإدارية 38 درجة و26 الصغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 40 العظمى و30 الصغرى، وطنطا 37 العظمى و 26 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 30 صغرى، وقنا 44 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة فى سفاجا

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 28 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 39 العظمى و 26 للصغرى.

وأشارت الأرصاد في التقرير تغير حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج 2 الى 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتوضح تغير حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: