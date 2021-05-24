درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-5-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الالكترونية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء المتوقعة على مختلف انحاء البلاد، اذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري ولطيف ليلا، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة 33 للعظمي و 20 للصغري، وتصل الى 34 وقت الظهيرة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة اليوم تسجل في الاسكندرية 29 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 19 للصغري.

الطقس فى السواحل الشمالية

وتتوقع الأرصاد ان يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا و لطيف ليلا، وطقس حار نهارا على جنوب سيناء و شمال الصعيد ولطيف ليلا، فيما تشهد مدن جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا و معتدل ليلا.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح تشهد نشاط ملحوظ على مناطق من القاهرة الكبري والوجة البحري وجنوب سيناء، وتسجل سرعتها على القاهرة 16 عقدة، و الوساحل الشمالية 14 عقدة ، وشمال الصعيد 12 عقدة ، وجنوب الصعيد 11 عقدة.

نسبة الرطوبة اليوم

كما تسجل نسبة الرطوبة ارتفاع ملحوظ اليوم على مختلف الأنحاء، وتسجل في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية90 للعظمي و 55 للصغري، وشمال الصعيد 50 للعظمي و 20 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للعظمي و 15 للصغري.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-5-2021.

درجات الحرارة

وننشر تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المحافظات المصرية، وتبلغ فى القاهرة الدرجة العظمى 33 درجة، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 19، الزقازيق 33 للعظمي و 20 للصغري.

كما تبلغ فى شرم الشيخ العظمى 34، والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 25 درجة، والطور 31 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 33 للعظمي و 25 للصغري.

وتتوقع ان تسجل في دمنهور العظمى 31، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34، والصغرى 15 درجة.

درجة الحرارة في أسوان

وتصل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و23 للصغرى، وتسجل الأقصر 38 للعظمى، و23 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 36، والصغرى 22 درجة.

حالة البحرين

وقالت الأرصاد، إن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 أمتار، والرياح شمالية غربية.

كما يسود حالة البحر المتوسط حالة خفيفة الى معتدل، وارتفاع الموج من 1.75 إلى 1 متر، والرياح شمالية غربية.