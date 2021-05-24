لايف

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-5-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة فى اسوان 39 للعظمي و 25 للصغري
عصام عميرة 1:22 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21 1:22 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تنشر بوابة “المال” الالكترونية درجات الحرارة اليوم  الثلاثاء المتوقعة على مختلف انحاء البلاد، اذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري ولطيف ليلا، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة 33 للعظمي و 20 للصغري، وتصل الى 34 وقت الظهيرة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة اليوم تسجل في الاسكندرية 29 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 19 للصغري.

الطقس فى السواحل الشمالية

وتتوقع الأرصاد ان يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا و لطيف ليلا، وطقس حار نهارا على جنوب سيناء و شمال الصعيد ولطيف ليلا، فيما تشهد مدن جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا و معتدل ليلا.

اقرأ أيضا  في جولة رئيس الوزراء بأرض المعارض.. «أجنبية تهتف تحيا مصر» ومواطنون يشيدون بتوفير اللقاحات

وذكرت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح تشهد نشاط ملحوظ على مناطق من القاهرة الكبري والوجة البحري وجنوب سيناء، وتسجل سرعتها على القاهرة 16 عقدة، و الوساحل الشمالية 14 عقدة ، وشمال الصعيد 12 عقدة ، وجنوب الصعيد 11 عقدة.

نسبة الرطوبة اليوم

كما تسجل نسبة الرطوبة ارتفاع ملحوظ اليوم على مختلف الأنحاء، وتسجل في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية90 للعظمي و 55 للصغري، وشمال الصعيد 50 للعظمي و 20 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للعظمي و 15 للصغري.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-5-2021.

درجات الحرارة

وننشر تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المحافظات المصرية، وتبلغ فى القاهرة الدرجة العظمى 33 درجة، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 19، الزقازيق 33 للعظمي و 20 للصغري.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يدعو المواطنين للتسجيل لتلقي لقاحات كورونا: آمنة ومعتمدة

كما تبلغ فى شرم الشيخ العظمى 34، والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 25 درجة، والطور 31 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 33 للعظمي و 25 للصغري.

وتتوقع ان تسجل في  دمنهور العظمى 31، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34، والصغرى 15 درجة.

درجة الحرارة في أسوان

وتصل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و23 للصغرى، وتسجل الأقصر 38 للعظمى، و23 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 36، والصغرى 22 درجة.

اقرأ أيضا  طقس غدا السبت.. مائل للحرارة نهارًا وأمطار خفيفة على سيناء

حالة البحرين

وقالت الأرصاد، إن حالة البحر الأحمر معتدلة  وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 أمتار، والرياح شمالية غربية.

كما يسود حالة البحر المتوسط حالة خفيفة الى معتدل، وارتفاع الموج من 1.75 إلى 1 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

درجات الحرارة اليوم
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

الصحة: تسجيل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة

المال - خاص 1:57 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25-5-2021 في مصر.. حارة نهارًا ورياح نشطة

دعاء محمود 12:02 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21

وزيرة الصحة تعلن الاتفاق الأفريقي الموحد للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030(صور)

المرسي عزت 11:02 م, الأثنين, 24 مايو 21

الداخلية تنفي وجود 30 ألف غارمة بالسجون

أماني عوض 9:18 م, الأثنين, 24 مايو 21

كشف كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات جامعية مزورة في المنصورة

أماني عوض 7:02 م, الأثنين, 24 مايو 21

بعد 28 واقعة نصب.. سقوط عصابة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا

أماني عوض 6:41 م, الأثنين, 24 مايو 21