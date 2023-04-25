درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-4 -2023 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا على المدن.

وتتوقع الأرصاد، شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وكشفت الأرصاد عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 29 العظمى و18 الصغرى، وطنطا 28 العظمى و 17 الصغرى، و نخل 27 العظمي و11 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 16 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 27 للعظمى و 17 للصغرى، ورفح 24 العظمى و 15 الصغرى، والإسماعيلية 29 العظمى و18 للصغرى، ومرسي مطروح 26 العظمى و16 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 30 العظمى و21 الصغرى، ودمنهور 28 للعظمى و 17 الصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و 17 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل فى أسوان 36 للعظمى و 23 الصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 16 للصغرى، والأقصر 35 العظمى و21 الصغرى، ورأس حدربة 28 العظمى و 22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الزقازيق إلى 29 العظمى و 18 الصغرى، والغردقة 31 للعظمى و21 الصغرى، وشرم الشيخ 31 للعظمى و 23 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على بنها 29 العظمى و 17 الصغرى، ورأس سدر 29 للعظمى و 15 الصغرى، والمنصورة 28 العظمى و17 الصغرى.

وقالت الأرصاد، إن درجة الحرارة في مرسى علم 30 للعظمى و 22 الصغرى، وسفاجا 31 للعظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 33 العظمى و16 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 28 العظمى و16 الصغرى، وبورسعيد 24 العظمى و 16 الصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 17 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في مدينة 6 أكتوبر 30 للعظمى و 18 للصغرى، والفيوم 30 للعظمى و 17 للصغرى، كاترين 24 العظمى و10 الصغرى.



كما تصل درجة الحرارة اليوم في سوهاج إلى 34 للعظمى و 17 للصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و22 صغرى، والسلوم 25 العظمى و 15 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في العريش 25 العظمى و15 للصغرى، والطور 29 العظمى و20 للصغرى، بني سويف 31 العظمى و 15 للصغرى.



وتبلغ درجة الحرارة في السويس 29 للعظمى و 18 صغرى، وحلايب 28 العظمى و22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى الوادي الجديد إلى 34 للعظمى و22 الصغرى، وكفر الشيخ 27 العظمى و17 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 17 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في طابا 27 للعظمى و20 الصغرى، وقنا 35 العظمى و21 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتراوح حالة الملاحة البحرية للبحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب واتجاه الرياح شمالي غربي وارتفاع الموج 2 إلى 2.25 متر، وحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل واتجاه الرياح جنوبى شرقي إلى شمالي شرقي وارتفاع الموج 1.25إلى 1.75متر.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: