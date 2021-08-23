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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24-8-2021 فى مصر

تبلغ درجات الحرارة اليوم فى اسوان 40 للعظمي
عصام عميرة 1:02 ص, الثلاثاء, 24 أغسطس 21 1:02 ص, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

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تتوقع هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الأحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

الطقس فى القاهرة

وأضافت هيئة الارصاد الجوية ان سرعة الرياح اليوم تسجل على القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 15 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 15 عقدة.

وتابعت الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة اليوم تصل في القاهرة 86 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.

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درجات الحرارة فى القاهرة

وترصد هيئة الرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن،  وتسجل في القاهرة 35 للعظمي و25 للصغري، والإسكندرية 31 للعظمي و25 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و25 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في دمنهور 34 للعظمي و26 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و25 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في السويس 35 للعظمي و25 للصغري، والعريش 33 للعظمي و25 للصغري، ورفح 32 للعظمي و24 للصغري.

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درجة الحرارة اليوم فى نويبع

وتصل درجة الحرارة في رأس سدر 35 للعظمي و24 للصغري، ونويبع 37 للعظمي و28 للصغري، والإسماعيلية 36 للعظمي  و24 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة في طابا إلى 35 للعظمي و25 للصغري، وكاترين 33 للعظمي و17 للصغري، والطور 34 للعظمي و27 للصغري.

وتصل درجة الحرارة في شرم الشيخ إلى 38 للعظمي و30 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و29 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و28 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في سوهاج 38 للعظمي و25 للصغري، وأسيوط 37 للعظمي و25 للصغري، وبني سويف 36 للعظمي و24 للصغري، وقنا 39 للعظمي و26 للصغري.

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درجة الحرارة في أسوان

وتتوقع الارصاد ان تصل درجة الحرارة في أسوان 40 للعظمي و28 للصغري، والأقصر 40 للعظمي و27 للصغري، وإدفو 40 للعظمي و28 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و25 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

درجات الحرارة
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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