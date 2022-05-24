درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24-5-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن، اذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتسجل اعلي سرعة للرياح 17 عقدة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتصل فى القاهرة 34 للعظمى و20 للصغرى، ووادي النطرون 28 للعظمى و18 للصغرى، والسلوم 28 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 27 للعظمى و 19 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 19 للصغرى، والمنصورة 33 للعظمي و 19 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم 34 للعظمى و20 للصغرى، وبلطيم 26 للعظمى و 18 للصغرى، ومطروح 25 للعظمى و 17 للصغرى،

درجة الحرارة اليوم فى العريش

وتابعت ان درجة الحرارة اليوم فى العريش 29 للعظمي و 17 للصغري، ورفح 27 للعظمي و 17 للصغري، والسويس 33 للعظمي و 19 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل الحرارة فى بورسعيد 28 للعظمي و 19 للصغري، ودمياط 26 للعظمي و 17 للصغري، والزقازيق 34 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 24 للصغري.

كما تبلغ فى الاسماعيلية 34 للعظمي و 18 للصغري، وشرم الشيخ 34 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 19 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 34 للعظمي و 18 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 19 للصغري، وادفو 37 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة فى سوهاج 36 للعظمي و 20 للصغري، والاقصر 36 للعظمي و 22 للصغري، واسوان 37 للعظمي و 23 للصغري،

وتبلغ درجة الحرارة فى الوادي الجديد 36 للعظمي و 23 للصغري، وشلاتين 33 للعظمي و 24 للصغري، وحلايب 31 للعظمي و 26 للصغري.

انعدام الرؤية

اكدت الارصاد انه للمرة الثالثة خلال فترة قصيرة تنعدم للرؤية الأفقية تماما نتيجة العواصف الترابية التي تشكلت اليوم في العراق والكويت.

وتشكلت عواصف ترابية في شرق سوريا وامتدت الي وسط المملكة العربية السعودية وغمرت في طريقها مناطق من العراق والكويت بأكملها بسبب نشاط الرياح الباردة القادمة من شرق المتوسط وتفكك كبير في التربة بسبب ارتفاع درجات الحرارة أدي إلي إثارة كميات هائلة من الرمال بكل سهولة وانتشارها بشكل سريع علي دول كثيرة مما أدي الي انعدام تام في الرؤية الأفقية وأكثر من 2000 حالة اختناق.

كما تنتشر الرمال حيث تظهر باللون الوردي وبسبب الكميات الهائلة من الأتربة المثارة أدي إلي تدني وتدهور الرؤية الأفقية تماما في مناطق من جنوب العراق كما يظهر بالفيديوالثاني .

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: