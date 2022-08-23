درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وفق درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتصل فى القاهرة 37 للعظمى، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ليلا وحار رطب على باقي الأنحاء.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم، وتصل سرعتها على العاصمة 15 عقدة، وجنوب سيناء 18 عقدة، وتعتدل على باقي الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن ويرتفع الاحساس بحرارة الطقس قليلا بسبب زيادة نسبة الرطوبة، ومزيد من الارتفاع في درجات الحرارة لتكون الأجواء شديدة الحرارة علي معظم الأنحاء، وتسجل الرطوبة 70 للعظمى و30 للصغرى على القاهرة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على المدن، وتبلغ على القاهرة 37 للعظمى، و26 للصغرى، ومطروح 33 للعظمى، و24 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى، و25 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة على الإسكندرية إلى 33 للعظمى، و25 للصغرى، ودمنهور 35 للعظمى، و24 للصغرى، وبلطيم 33 للعظمى، و25 للصغرى، والعريش 34 للعظمى، و24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى الإسماعيلية 38 للعظمى، و24 للصغرى، والسويس 37 للعظمى، و24 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى، و25 للصغرى.

وتبلغ في شبين الكوم 37 للعظمى، و24 للصغرى وسيوة 39 للعظمى، و23 للصغرى، ورأس سدر إلى 39 للعظمى، و26 للصغرى، ورفح 34 للعظمى، و23 للصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 40 للعظمى، و29 للصغرى، ونخل 37 للعظمى، و19 للصغرى، ونويبع 37 للعظمى، و27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الطور 40 للعظمى، و26 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى، و28 للصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى، و29 للصغرى.

وتتوقع أن تصل درجة الحرارة على مدن الصعيد في بني سويف إلى 38 للعظمى، و25 للصغرى، والمنيا 39 للعظمى، و25 للصغرى، وأسيوط 41 للعظمى، و26 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى، و27 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة في أسوان 43 للعظمى، و 29 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى، و27 للصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى، و 25 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى، و27 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى، و28 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: