درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-5 -2023 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن، لتشهد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة على باقى الأنحاء، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 13 عقدة في الاتجاه الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد، في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 34 العظمى و 21 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى، و المنيا 36 للعظمى و 23 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 20 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 27 للعظمى و 18 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 23 للصغرى، وبنها 34 العظمى و 21 الصغرى، ونخل 32 العظمى و13 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في الفيوم 35 للعظمى و 22 للصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس حدربة 29 العظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 19 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الاقصر

وتسجل درجة الحرارة في السويس 32 العظمى و21 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 20 صغرى، والأقصر 41 العظمى و 23 الصغرى، وبورسعيد 30 العظمى و 20 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 22 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في طنطا 33 العظمى و 20 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 18 الصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى و 23 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 21 صغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في السلوم 25 العظمى و 18 الصغرى، والعريش 30 العظمى و 18 للصغرى، والطور 33 العظمى و 22 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 18 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 33 العظمى و 20 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 20 الصغرى، وكاترين 30 العظمى و 11 الصغرى، وحلايب 31 العظمى و 24 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 39 للعظمى و 23 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 23 صغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و 19 الصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 23 الصغرى، وسفاجا 36 للعظمى و 22 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في طابا 32 للعظمى و 20 الصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 20 الصغرى، وأسيوط 36 العظمى و 23 الصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية، وتترواح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: