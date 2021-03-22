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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-3-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في شرم الشيخ 32 للعظمي و 20 للصغري
عصام عميرة 12:11 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21 12:11 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

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ترصد بوابة “المال” الالكترونية جدول شامل يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم على 38 مدينة مصرية، ودرجة الحرارة في القاهرة 30 للعظمي و 15 للصغري، مع نشاط رياح مثير للرمال والاتربة تصل الي حد العاصفة علي بعض المناطق من غرب البلاد (سيوة – السواحل الغربية- الصحراء الغربية ) يمتد الي الداخل مع ساعات النهار.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تصل سرعتها الى 16 عقدة.

وذكرت هيئة الارصاد ان  طقس السواحل الشمالية الغربية لطيف نهارًا، فيما يكون معتدل على السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، متوقعة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشرقية قد تصل لحد العاصفة.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس حار نهارا، لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق قد تصل لحد العاصفة.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-3-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 والصغرى 15 وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 13 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 22 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 24  للصغري.

عواصف ترابية

العواصف الترابية تؤثر اليوم علي مناطق من غرب مصر وليبيا تظهر (باللون الوردي) نتيجة كتلتين هوائيتين الاولي ساخنة تسببها جنوبيات منخفض جوي والثانية باردة نتيجة جبهة باردة مصاحبة لمرتفع جوي يتقدم تدريجيا نحو المناطق الحارة من ليبيا مما يسهل إثارة الرمال هناك.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي طوال الليل حتي الغد مما يعمل علي رفع درجات الحرارة الصغري وإثارة الرمال علي مناطق متفرقة تصل الي حد العاصفة علي سيناء والسواحل الشرقية.

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انذار جوي

نشاط رياح مثير للرمال والاتربة تصل الي حد العاصفة علي بعض المناطق من غرب البلاد (سيوة – السواحل الغربية- الصحراء الغربية ) يمتد الي الداخل مع ساعات نهار الغد.

ويشهد طقس الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا ورياح جنوبية نشطة مصاحبة لمنخفض جوي تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 55% للعظمي و20 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 50 للعظمى، و25 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 35 للعظمى و10 للصغري.

حالة البحرين

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن تصل حالة البحر المتوسط لمضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلى 4 أمتار، والرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

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المدينةالعظميالصغري
القاهرة3015
الإسكندرية2215
طنطا
2914
شبين الكوم3015
دمنهور2915
بلطيم
2215
مطروح
2114
السلوم
2214
سيوة2313
بورسعيد
2515
دمياط
2515
الزقازيق
3015
الإسماعيلية
3114
السويس3215
العريش2615
رفح2515
رأس سدر
3116
نخل3614
نويبع3220
طابا3019
كاترين3114
الطور3219
شرم الشيخ3220
الغردقة
3221
مرسي علم3320
الفيوم3419
بني سويف3419
المنيا3520
أسيوط3520
سوهاج4022
قنا4122
الأقصر
4124
أسوان4225
أبوسمبل
4225
الوادى الجديد
3922
شلاتين3723
حلايب2923
عاصفة ترابية
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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