درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-11-2021 فى مصر

أصدرت هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ليسود طقس معتدل الحرارة علي القاهرة الكبري والوجة البحري وبارد ليلا.

وأضافت الأرصاد، أن هناك شبورة مائية كثيفة تتعرض لها الطرق السريعة و الزراعية علي مدن القاهرة الكبري و الوجة البحري والسواحل الشمالية.

وتشير أخر صور الأقمار الصناعية الى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والدلتا والسواحل الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

و تصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة إلى 23 للعظمي و 14 للصغرى، وشبين الكوم 23 للعظمي و15 للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 22 للعظمي و15 للصغري، وطنطا 21 للعظمي و 14 للصغري،

درجات الحرارة

كما تبلغ درجات الحرارة فى سيوة 22 للعظمي و 11 للصغري، وبورسعيد 22 للعظمي و 15 للصغري، ودمياط 23 للعظمي و 15 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 23 للعظمي 15 للصغري، والمنصورة 22 للعظمي و15 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى رفح 21 للعظمي و 15 للصغري، وراس سدر 22 للعظمي و 14 للصغري، ونخل 19 للعظمي و 6 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 20 للعظمي و 16 للصغري، وكاترين 16 للعظمي و 7 للصغري، والطور 24 للعظمي و 13 للصغري، وشرم الشيخ 26 للعظمي و 19 للصغري، والغردقة 26 للعظمي و 15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في الفيوم 22 للعظمي و 12 للصغري، وبني سويف 22 للعظمي و 12 للصغري، والمنيا 22 للعظمي و 12 للصغري، واسيوط 23 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى اسوان 25 للعظمي و 15 للصغري، والاقصر 25 للعظمي و 12 للصغري، والوادي الجديد 25 للعظمي و 13 للصغري، وحلايب 25 للعظمي و 18 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، أن تستقر حالة البحر المتوسط وتتراوح من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج من 1 الى 1.5 متر، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع أمواج من 1.5 الى 2 متر.

نسبة الرطوبة

وأضافت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة تسجل فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري.

وتبلغ نسبة الرطوبة اليوم علي شمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على المدن المصرية: