درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020 في مصر

يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن حركة الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد، كما تنشط على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرةه هناك، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30 % وأمطار متوسطة بنسبة 20% على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا .

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020.

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 23، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24.

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى شرم الشيخ للعظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 32 والصغرى 24.

فيما تسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 43 درجة للعظمي و 28 للصغري، أما محافظة قنا فتسجل 42 درجة للعظمي و 26 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 32 والصغري 23.

حالة البحرين

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

نسبة الرطوبة فى مصر اليوم

وأفادت الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري والوجه البحري 75 للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 60 للعظمى و22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و14 للصغرى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 34 23 الإسكندرية 30 24 طنطا

33 23 شبين الكوم 34 23 دمنهور 32 24 بلطيم

31 24 مطروح

29 21 السلوم

28 22 سيوة 34 23 بورسعيد

31 25 دمياط

31 25 الزقازيق

35 24 الإسماعيلية

35 22 السويس 34 23 العريش 32 22 رفح 32 24 رأس سدر

37 26 نخل 34 20 نويبع 35 27 طابا 34 26 كاترين 32 21 الطور 34 27 شرم الشيخ 39 30 الغردقة

38 28 مرسي علم 37 28 الفيوم 35 24 بني سويف 36 24 المنيا 37 23 أسيوط 38 22 سوهاج 39 24 قنا 42 26 الأقصر

43 27 أسوان 43 28 أبوسمبل

42 28 الوادى الجديد

41 27 شلاتين 38 26 حلايب 34 27

تعرف على تأثير الرطوبة