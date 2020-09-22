لايف

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020 في مصر

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة 34 للعظمي والصغرى 23 وفقا لهيئة الارصاد الجوية
عصام عميرة 7:30 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 7:30 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن حركة الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد، كما تنشط على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرةه هناك، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30 % وأمطار متوسطة بنسبة 20% على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا .

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الاثنين 21-9-2020 فى مصر

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 23، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24.

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى شرم الشيخ للعظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 32 والصغرى 24.

فيما تسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 43 درجة للعظمي و 28 للصغري، أما محافظة قنا فتسجل 42 درجة للعظمي و 26 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 32 والصغري 23.

حالة البحرين

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

اقرأ أيضا  «الإحصاء»: انخفاض 3.3 ٪ في عدد المواليد عام 2019

نسبة الرطوبة فى مصر اليوم

وأفادت الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري والوجه البحري 75 للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 60 للعظمى و22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و14 للصغرى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3423
الإسكندرية3024
طنطا
3323
شبين الكوم3423
دمنهور3224
بلطيم
3124
مطروح
2921
السلوم
2822
سيوة3423
بورسعيد
3125
دمياط
3125
الزقازيق
3524
الإسماعيلية
3522
السويس3423
العريش3222
رفح3224
رأس سدر
3726
نخل3420
نويبع3527
طابا3426
كاترين3221
الطور3427
شرم الشيخ3930
الغردقة
3828
مرسي علم3728
الفيوم3524
بني سويف3624
المنيا3723
أسيوط3822
سوهاج3924
قنا4226
الأقصر
4327
أسوان4328
أبوسمبل
4228
الوادى الجديد
4127
شلاتين3826
حلايب3427
اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأحد 20-9-2020 فى مصر

تعرف على تأثير الرطوبة

وتكثر الرطوبة فالمدن الساحلية وخاصة فى فصل الصيف.ومع ارتفاع الرطوبة بالنهار تشعرك بارتفاع درجة الحرارة اعلى مما هى عليه.ويصاب الانسان بالتعرق ويحدث صعوبة فى تبخر العرق من على جسم الانسان بسبب تشبع الهواء بالرطوبة مما يجعل الانسان يشعر بارتفاع درجة الحرارة وإرهاق الجسم.

درجة الحرارة اليوم فى مرسي مطروح
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً