درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-6-2021 في مصر

تشهد مدن القاهرة الكبري والوجة البحري طقس حار نهار ولطيف ليلا، وفق درجات الحرارة اليوم، اذ تسجل فى القاهرة 34 للعظمي و 22 للصغري، وترتفع الى 35 درجة وقت الظهيرة، فى ثاني ايام فصل الصيف مع ارتفاع نسبة الرطوبة على تلك الانحاء وتسجل 75 درجة للعظمي.

وقالت هيئة الإرصاد الجوية، إن مدن السواحل الشمالية يسودها طقس معتدل نهارا ولطيف ليلا، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ومعتدل ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق متفرقة فى القاهرة والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة اليوم الثلاثاء تسجل على القاهرة 70 للعظمى و 25 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 30 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة فى القاهرة

وأعلنت الأرصاد، عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى القاهرة تسجل 34 للعظمى والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20، وطنطا 34 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 22 للصغري.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26 درجة للصغري، العريش 30 للعظمي و 20 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة فى المنصورة

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى دمنهور العظمى 33 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 21 درجة، الزقازيق 34 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 34 للعظمي و 21 للصغرى.

درجات الحرارة في أسوان

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 24 للصغرى، والأقصر 41 للعظمي و 24 للصغري.

كما تصل فى سوهاج فالعظمي 40 والصغري 23 درجة، وأسيوط 39 للعظمي و 22 للصغري.

حالة البحر الأحمر

وتتوقع الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 2.25 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بداية فصل الصيف 2021

يبدأ الفصل في التوقيت الذي يُعرَف بالانقلاب الصيفيّ، سواءًا في نصف الكرة الجنوبي أو الشمالي، لكن باختلاف تاريخ كلا النصفين بحسب ميل الشمس على كل جانب على حدةٍ في ميقات معين خلال السنة، ومن هنا نجد أن ذلك الانقلاب يبدأ حين تسقط أشعة الشمس على كوكبنا الأرض بزاوية ثلاثٍ وعشرين درجة، والتي بدورها تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل كبير على النصف التي تسقط عليه بتلك الزاوية.

ويأتي فصل الصيف، ويُمكن تقدير تلك الزاوية بدءًا من يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو من كل عام شمالًا، والحادى والعشرين من ديسمبر جنوبًا، وذلك حين تدور الأرض خلال ستة أشهر لتصل إلى نفس الميل مع أشعة الشمس ولكن من الجهة الأخرى، وينتهي ذلك الفصل بمجرد الوصول إلى نقطة الاعتدال الخريفي الذي يبدأ يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر شمالًا، والحادي والعشرين من شهر مارس جنوبًا.

وتعرض “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات المصرية بشكل مفصل: