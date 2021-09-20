درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-9-2021 فى مصر

ترصد محطات هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، وطقس مائل للحرارة رطب نهارا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلاً على تلك الأنحاء.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد يسودها طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة ليلاً.

وتتعرض الطرق الرئيسية والزراعية السريعة إلى شبورة مائية كثيفة صباحا تمتد من القاهرة إلى السواحل الشمالية ومجن القناة ووسط سيناء.

كما تسجل نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها فى القاهرة 13 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 20 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتنشر بوابة المال تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، وتصل فى القاهرة تبلغ 36 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و 23 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 36 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 32 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 36 للعظمي و 23 للصغري، و سيوة 38 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ فى السويس 36 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 31 للعظمي و 22 للصغري، ورأس سدر 38 للعظمي و 21 للصغري، ونخل 34 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة فى الغردقة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى طابا 35 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 17 للصغري، والطور 35 للعظمي و 17 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 26 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى الفيوم 36 للعظمي و 23 للصغري، وبني سويف 37 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 38 للعظمي و 23 للصغري، وأسيوط 38 للعظمي و 22 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 24 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان تبلغ 42 للعظمي و 25 للصغري، وإدفو 42 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 22 للصغري، وشلاتين 37 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد الجوية، تفاصيل نسبة الرطوبة اليوم على كافة المدن، وتبلغ فى القاهرة 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 35 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 35 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: