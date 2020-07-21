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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-7-2020 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و28 للصغرى
عصام عميرة 7:53 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20 7:53 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20

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تنشط الرياح الشمالية الغربية علي مصر الوسطي وسيناء حيث تؤدي إلي تقليل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة وقت الظهيرة، وتسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 34 درجة للعظمي، وفقاً لتوقعات درجات الحرارة اليوم الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس فى القاهرة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود مدن القاهرة الكبري والوجه البحري،اليوم، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بحسب درجات الحرارة اليوم .

الطقس في السواحل الشمالية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، تنشط علي جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق، وفقا لدرجات الحرارة اليوم .

كما تشهد مدن شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.

هيئة الأرصاد الجوية تحذر قائدي السيارات

وتنخفض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر علي السواحل الشمالية ووسط سيناء ومحافظات الدلتا والقاهرة بسبب تكون الشبورة المائية وسرعان ما تنقشع مع ظهور الشمس ، ولذا يرجى توخي الحذر علي قائدي المركبات علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-7-2020.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وذكرت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تسجل الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24 .

أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 23، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 35 والصغرى 22 .

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و28 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 42 درجة للعظمى و26 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و28 للصغري.

مستوي الرطوبة فى القاهرة اليوم

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري، بحسب درجات الحرارة اليوم .

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3424
الاسكندرية3024
طنطا
3424
شبين الكوم3323
دمنهور3323
بلطيم
3024
مطروح
2821
السلوم
3020
سيوة3522
بورسعيد
3124
دمياط
3124
الزقازيق
3424
الإسماعيلية
3622
السويس3522
العريش3223
رفح3122
رأس سدر
3125
نخل3420
نويبع3829
طابا3728
كاترين3520
الطور3525
شرم الشيخ4030
الغردقة
4028
مرسي علم3829
الفيوم3524
بني سويف3624
المنيا3724
أسيوط3924
سوهاج4025
قنا4226
الأقصر
4228
أسوان4328
أبوسمبل
4226
الوادى الجديد
4025
شلاتين3928
حلايب3730
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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