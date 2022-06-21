درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-6-2022 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ليسود طقس حارا على القاهرة الكبري والوجة البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء، وتصل فى القاهرة 33 للعظمي.

كما تشهد كافة المدن شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل نسبة الرطوبة على القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتصل سرعتها من 15 عقدة، و 18 عقدة على الوجه البحري وتصل الى 25 عقدة جنوب سيناء.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 33 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 19 للصغري، وسيوة 34 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 23 للصغري، ومطروح 26 للعظمي و 20 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 25 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 26 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 29 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 33 للعظمي و 23 للصغري، الاسماعيلية 34 للعظمي و 21 للصغري، والسويس 33 للعظمي و 21 للصغري، وبورسعيد 29 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة فى شرم الشيخ

وتصل درجات الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 37 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 26 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 24 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 20 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 26 للصغري، رفح 28 للعظمي و 20 للصغري، وراس سدر 34 للعظمي و 22 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى بني سويف 34 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 34 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري، ونويبع 35 للعظمي و 24 للصغري، ونخل 33 للعظمي و 18 للصغري،

درجة الحرارة فى اسوان

وتصل درجة الحرارة فى اسوان 41 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 26 للصغري، ووادي النطرون 33 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 20 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: