درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-4-2020 في مصر

تشهد القاهرة الكبرى ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة المتوقعة اليوم والصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتسجل درجة حرارة للعظمي 32 و 17 للصغرى، وتشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا وباردا ليلا مع شبورة مائية صباحا وشوائب عالقة نهارا مع حركة رياح معتدلة.

حالة الطقس فى الوجة البحري

كما تشهد مدن الوجة البحري طقسا مائلا للحرارة نهارا وباردا ليلا مع شوبرة مائية صباحا وحركة رياح معتدلة، بحسب بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصادر عن خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا بارد ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-4-2020.

حالة الطقس فى الصعيد

فيما يشهد شمال الصعيد طقسًا حارًّا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظات مصر

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 17 درجة للصغرى و32 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 16 درجة للصغرى 29 درجة للعظمى، ومطروح 17 درجات للصغري و 30 للعظمى.

درجة الحرارة فى أسوان

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 23 درجة للصغرى و 36 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 14 وتبلغ العظمى 25 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 17 للصغرى و31 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: