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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-4-2020 في مصر

تصل درجة حرارة محافظة القاهرة 17 درجة للصغرى و 32 للعظمى
عصام عميرة 7:00 ص, الثلاثاء, 21 أبريل 20 7:00 ص, الثلاثاء, 21 أبريل 20

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تشهد القاهرة الكبرى ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة المتوقعة اليوم والصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتسجل درجة حرارة للعظمي 32 و 17 للصغرى، وتشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا وباردا ليلا مع شبورة مائية صباحا وشوائب عالقة نهارا مع حركة رياح معتدلة.

حالة الطقس فى الوجة البحري

كما تشهد مدن الوجة البحري طقسا مائلا للحرارة نهارا وباردا ليلا مع شوبرة مائية صباحا وحركة رياح معتدلة، بحسب بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصادر عن خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا بارد ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-4-2020.

حالة الطقس فى الصعيد

فيما يشهد شمال الصعيد طقسًا حارًّا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظات مصر

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 17 درجة للصغرى و32 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 16 درجة للصغرى 29 درجة للعظمى، ومطروح 17 درجات للصغري و 30 للعظمى.

درجة الحرارة فى أسوان

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 23 درجة للصغرى و 36 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 14 وتبلغ العظمى 25 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 17 للصغرى و31 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1732
شبين الكوم1632
طنطا
1631
دمنهور1729
الإسكندرية
1629
بلطيم
1529
مطروح
1730
السلوم
1632
سيوة2035
بورسعيد
1825
دمياط
1826
الزقازيق
1532
الإسماعيلية
1530
السويس1731
العريش1626
رفح1625
رأس سدر
1927
نخل1430
نويبع2328
طابا1830
كاترين1425
الطور2028
شرم الشيخ2330
الغردقة
2231
مرسي علم2231
الفيوم1933
بني سويف1934
المنيا1935
أسيوط2035
سوهاج2135
قنا2235
الأقصر
2236
أسوان2336
أبوسمبل
2136
الوادى الجديد
2035
شلاتين2129
حلايب2426
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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