درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-3-2023 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على المدن، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مع استمرار الطقس البارد ليلا على أغلب الانحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتصل سرعتها إلى 10 عقده في الاتجاه الغربي على القاهرة الكبرى.

وتشهد المدن شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على مدن القناة واقصى السواحل الشمالية الغربية.

و فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتصل في القاهرة 23 العظمى و15 الصغرى، والغردقة 23 للعظمى و 15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 24 للعظمى و 14 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما ذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 21 للعظمى و 13 الصغرى، وكفر الشيخ 22 العظمى و15 الصغرى، ومحافظة أسيوط 22 العظمى و10 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في العريش 22 العظمى و11 الصغرى، وأبو رماد 25 العظمى و17 الصغرى، وأسوان 26 للعظمى و 14 الصغرى.

فيما تبلغ درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 20 للعظمى و 12 للصغرى، والمنيا 22 للعظمى و 10 للصغرى، ومرسى علم 24 للعظمى و 16 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة في سفاجا 24 للعظمى و 16 الصغرى، و شرم الشيخ 24 للعظمى و 17 للصغرى، وشبين الكوم 24 للعظمى و 14 صغرى، ومحافظة السويس 23 العظمى و 14 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 25 للعظمى و 14 الصغرى، ورأس غارب 23 للعظمى و 15 للصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 24 العظمى و 12 للصغرى.

وتصل الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم في قنا 24 العظمى و12 الصغرى، والطور 24 العظمى و 16 الصغرى، والزقازيق 24 العظمى و 14 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في رأس سدر 23 للعظمى و 14 للصغرى، و 6أكتوبر 23 للعظمى و 15 للصغرى، والمنصورة 23 العظمى و15 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت ان درجة الحرارة اليوم في دمنهور 22 للعظمى و 14 الصغرى ، وراس حدربه 24 العظمى و18 للصغرى، والوادي الجديد 24 للعظمى و 12 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في دمياط 20 للعظمى و 13 للصغرى، ومدينة الأقصر 25 العظمى و 13 الصغرى، والسلوم 21 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة في بني سويف 23 العظمى و 11 للصغرى، وشلاتين 27 للعظمى و 17 صغرى، ووادي النطرون 23 العظمى و15 الصغرى، وسيوة 22 للعظمى و 13 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة الفيوم 23 للعظمى و 11 للصغرى، ورفح 22 العظمى و 11 الصغرى، وطنطا 23 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في نخل 20 العظمى و9 للصغرى، وسوهاج 23 للعظمى و 10 للصغرى، وحلايب 24 العظمى و 18 صغرى، وطابا 20 للعظمى و 13 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في المحافظات والمدن: