درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 20-9-2022 في مصر

كشف الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وتصل فى القاهرة 31 للعظمى و الاسكندرية 32 للعظمى، ليسود طقس حر رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و مائل للحرارة رطب ليلا على تلك الأنحاء، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط حركة الرياح ليلا على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 31 للعظمى و 24 للصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و 23 للصغرى، ومدينة أكتوبر 32 للعظمى و 23 للصغرى، وبنها 31 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 22 للصغرى، وكفر الشيخ 29 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 29 للعظمى و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 22 للصغرى، ووادي النطرون 30 للصغرى، ومطروح 28 للعظمى و 21 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 19 للصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 29 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 32 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 31 للعظمى و 22 للصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة فى طنطا 31 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 34 للعظمى و 26 للصغرى، والعريش 30 للعظمى و 22 للصغرى، والطور 35 للعظمى و 25 للصغرى، وكاترين 29 للعظمى و 18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم نويبع 33 للعظمى و 24 للصغرى، وحلايب 31 للعظمى و 27 للصغرى، وشرم الشيخ 325 للعظمى و 26 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 34 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في مدن الصعيد في بني سويف 32 للعظمى و 21 للصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 20 للصغرى، وأسيوط 34 للعظمى و 20 للصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى أسوان 37 للعظمى و 25 للصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و 19 للصغرى، وأبو سمبل 36 للعظمى و 24 للصغرى، وقنا 36 للعظمى و 21 للصغرى.

حالة البحرين

كما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج من 1.5 الى 2 متر فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع ماوج من 1 الى 1.5 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والأنحاء: