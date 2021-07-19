درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 20-7-2021 فى مصر

ترصد محطات هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الاضحي المبارك، وتبلغ فى القاهرة 37 للعظمي و 25 للصغري، ليسود أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى.

الطقس اليوم في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع الرطوبة ليلًا، وعلى جنوب سيناء طقس شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي جنوب البلاد، وتضم حلايب وشلاتين وأبو سمبل.

درجات الحرارة اليوم

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24.

أما شرم الشيخ العظمى 42 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 30 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 38 والصغرى 23 درجة.

درجة الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 43 درجة للعظمى و27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 44 للعظمي و27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمى 42 والصغرى 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

الطقس فى الصيف

النصف الأول من شهر يوليو: ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالتعمق غربا من جنوب ايران إلى جنوب شبه الجزيرة العربية وتظل المنطقة متأثرة بالتيار الغربي الذي لا ترفع درجة حرارته كثيرا.

وتنشط معه الرياح التي تعطي شعور أفضل بالحرارة ولكن مع نهاية النصف الأول يبدأ التيار الغربي بالتراجع ويتقدم التيار الشرقي.

مع بداية النصف الثاني من يوليو: يتقدم منخفض الهند الموسمي ليشمل شبه الجزيرة العربية بالكامل ويصل إلى شمال افريقيا.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: