درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 20-12-2022 في مصر

أعلنت الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر ولطيف نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشهد المدن طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية والزراعية من القاهرة وحتى الوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، فرص تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الزجه البحري قدج تمتد ليلاً إلى مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بسرعة 18 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 22 للعظمى و15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 22 للعظمى 14 للصغرى، والمنصورة 22 للعظمى و15 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى و14 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 21 للعظمى و 16 للصغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و 15 للصغرى، ومطروح 20 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 22 للعظمى و 16 للصغرى، والإسماعيلية 23 للعظمى و 14 للصغرى، والسويس 24 للعظمى و 14 للصغرى، و دمياط 21 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في طنطا 21 للعظمى و 16 للصغرى، وشلاتين 27 للعظمى و 20 للصغرى، وكفر الشيخ 21 للعظمى و 16 للصغرى، والسلوم 20 للعظمى و 13 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في العريش 22 للعظمى و 14 للصغرى، ورفح 21 للعظمى و 15 للصغرى، والطور 23 للعظمى و14 للصغرى، وكاترين 18 للعظمى و 3 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في رأس سدر 22 للعظمى و 13 للصغرى، ونخل 19 للعظمى و4 للصغرى، ونويبع 24 للعظمى و 15 للصغرى، وحلايب 25 للعظمى و 19 للصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 27 للعظمى و17 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى و17 للصغرى، ومرسي علم 28 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 22 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم على مدن الصعيد، في بني سويف 23 للعظمى و 13 للصغرى، والمنيا 23 للعظمى و 11 للصغرى، وأسيوط 24 للعظمى و 10 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في سوهاج 26 للعظمى و 12 للصغرى، وقنا 27 للعظمى و 12 للصغرى، والأقصر 28 للعظمى و 14 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في أسوان 29 للعظمى و 14 للصغرى، والوادي الجديد 26 للعظمى و 10 للصغرى، و أبوسمبل 27 للعظمى و 13 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى المحافظات المصرية: