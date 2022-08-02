درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة ليلا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على باقى الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد، أن تصل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 75 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الشمالية 95 للعظمى و 60 للصغرى، وجنوب سيناء 55 للعظمى و 30 للصغرى، وشمال الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتبلغ فى القاهرة 35 للعظمى، و24 للصغرى، والمحسوسة 38 درجة، ووادي النطرون 34 للعظمى، و24 للصغرى، ورفح 33 للعظمى، و24 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى، و26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى دمنهور 34 للعظمى، و 24 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى، و 23 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى، و 22 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى، و 22 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة فى الإسكندرية 32 للعظمى، و 25 للصغرى، المنصورة 35 للعظمى، و 25 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى، و 23 للصغرى، والسويس 36 للعظمى، و 24 للصغرى، وبني سويف 36 للعظمى، و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شبين الكوم 35 للعظمى، و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى، و 21 للصغرى، والعريش 33 للعظمى، و 24 للصغرى، ونويبع إلى 37 للعظمى، و 27 للصغرىز

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى طابا 37 للعظمى، و27 للصغرى، وكاترين 34 للعظمى، و 19 للصغرى، والطور 37 للعظمى، و 24 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى، و 22 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ إلى 40 للعظمى، و 30 للصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى، و29 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى، و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى سوهاج إلى 39 للعظمى، و 25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى، و 25 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى، و 26 للصغرى.

وحلايب 34 للعظمى، و25 للصغرى، وشلاتين 37 للعظمى، و 27 للصغرى، وإدفو 41 للعظمى، و 28 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتسجل حالة البحر المتوسط اعتدال على مدار اليوم بارتفاع أمواج يصل إلى 1.75 متر، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1.5 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: