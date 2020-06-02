درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-6-2020 فى مصر

تسجل محافظة اسوان درجات حرارة اليوم تصل الى 41 درجة للعظمي و 24 للصغري وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم

وصف خبراء هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-6-2020، والتى يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط ، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، وتنشر بوابة “المال” بيان درجات الحرارة فى محافظات مصر عن طقس اليوم.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقساً معتدلا نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ، إن حال الطقس على السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

حالة الطقس فى الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا والرياح معتدلة.

توقعات الطقس فى 3 أيام

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ، تنبؤ جوي لمدة 3 أيام خلال الفترة من يوم الجمعة 5 يونيو وحتى يوم الأحد 7 يونيو الجاري.

وتشهد البلاد خلال هذه الفترة طقسا مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مع اضطراب في الملاحة البحرية.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-6-2020.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 32، والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 36، والغردقة الصغرى 22 والعظمى 37، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 26.

الطقس فى أسوان

كما تسجل محافظة أسوان 41 درجة للعظمي و 24 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 39 درجة للعظمي و 22 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: