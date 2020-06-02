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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-6-2020 فى مصر

تسجل محافظة اسوان درجات حرارة اليوم تصل الى 41 درجة للعظمي و 24 للصغري وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم
عصام عميرة 7:47 ص, الثلاثاء, 2 يونيو 20 7:47 ص, الثلاثاء, 2 يونيو 20

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وصف خبراء هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-6-2020، والتى يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط ، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، وتنشر بوابة “المال” بيان درجات الحرارة فى محافظات مصر عن طقس اليوم.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقساً معتدلا نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ، إن حال الطقس على السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

حالة الطقس فى الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا والرياح معتدلة.

توقعات الطقس فى 3 أيام

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ، تنبؤ جوي لمدة 3 أيام خلال الفترة من يوم الجمعة 5 يونيو وحتى يوم الأحد 7 يونيو الجاري.

وتشهد البلاد خلال هذه الفترة طقسا مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مع اضطراب في الملاحة البحرية.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-6-2020.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 32، والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 36، والغردقة الصغرى 22 والعظمى 37، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 26.

الطقس فى أسوان

كما تسجل محافظة أسوان 41 درجة للعظمي و 24 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 39 درجة للعظمي و 22 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3219
الاسكندرية2518
طنطا
3019
شبين الكوم3119
دمنهور2618
بلطيم
2519
مطروح
2518
السلوم
2618
سيوة3018
بورسعيد
2619
دمياط
2519
الزقازيق
3019
الإسماعيلية
3318
السويس3219
العريش2718
رفح2719
رأس سدر
3218
نخل3414
نويبع3524
طابا3421
كاترين3013
الطور3322
شرم الشيخ3624
الغردقة
3722
مرسي علم3524
الفيوم3319
بني سويف3419
المنيا3420
أسيوط3520
سوهاج3721
قنا3922
الأقصر
4022
أسوان4124
أبوسمبل
4123
الوادى الجديد
4022
شلاتين3925
حلايب3226
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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