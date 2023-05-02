درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، أجواء صافية مائله للدفء نهارا على أغلب الأنحاء وفق درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية.

كما يسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا مائل للبرودة على جميع المدن، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الرئيسية والزراعية من القاهرة وحتى شمال البلاد.

وتتوقع الأرصاد، نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء بسرعة من 15 إلى 19 عقدة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن للدرجة العظمى والصغرى، وتسجل في القاهرة 28 العظمى و18 الصغرى، والمنصورة 28 العظمى و18 الصغرى، والزقازيق 28 العظمى و18 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 27 للعظمى و16 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 20 الصغرى، و شرم الشيخ 30 للعظمى و20 الصغرى، والفيوم 29 للعظمى و 17 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الأقصر 34 العظمى و19 الصغرى، وكاترين 25 العظمى و7 الصغرى، ونخل 26 العظمى و11 الصغرى، وطنطا 27 العظمى و 17 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في المنيا 31 للعظمى و 16 للصغرى، وسفاجا 30 للعظمى و 19 الصغرى، والسلوم 29 العظمى و 18 الصغرى، العريش 23 العظمى و 16 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في السويس 28 للعظمى و18 صغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و 19 الصغرى، العلمين الجديدة 26 للعظمى و 16 للصغرى، العاصمة الإدارية 28 للعظمى و 18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أسيوط 32 العظمى و 16 الصغرى، وطابا 22 للعظمى و 18 الصغرى، ورفح 23 العظمى و 16 الصغرى، والطور 29 العظمى و 19 للصغرى، وشلاتين 30 للعظمى و20 صغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في أسوان 35 للعظمى و 20 الصغرى، سيوة 32 للعظمى و18 صغرى، ، وبنها 28 العظمى و 18 الصغرى، وسوهاج 33 للعظمى و 17 للصغرى.

درجة الحرارة فى بني سويف

كما درجة الحرارة اليوم بني سويف 30 العظمى و 17 للصغرى، والإسماعيلية 27 العظمى و18 للصغرى، والوادي الجديد 34 للعظمى و 18 الصغرى، ومرسي مطروح 26 العظمى و16 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 22 العظمى و 16 الصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى و 18 صغرى، ودمنهور 28 للعظمى و 17 الصغرى، وادي النطرون 28 العظمى و17 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 17 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في حلايب 28 العظمى و 20 للصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 18 الصغرى، ورأس حدربة 27 العظمى و 20 للصغرى، وكفر الشيخ 27 العظمى و17 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة الثلاثاء على مختلف المدن: