درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

وتسجل في اسوان 29 للعظمي و 10 للصغري

ترصد بوابة “المال” الالكترونية جدول يوضح درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن المصرية، وتسجل في القاهرة 26 للعظمي و 15 للصغري، وتبلغ في الاسكندرية 25 للعظمي و 14 للصغري مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الانحاء.

الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان حالة الطقس اليوم في مدن القاهرة والوجة البحري يسودها طقس دافئ نهارا وبارد ليلا، مع حركة رياح معتدلة على تلك المدن، فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على مدن الصعيد ودافئ نهارا.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم في السواحل الشمالية دافئة نهارا و باردة ليلا مع رياح معتدلة، فيما يسود مدن جنوب سيناء طقس دافئ نهارا و بارد ليلا مع حركة رياح معتدلة.

وذكرت الارصاد الجوية، ان البلاد تتاثر بوجود منخفض جوي على سطح الارض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

حالة من عدم الاستقرار

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار تبدأ صباح يوم الاربعاء القادم علي غرب البلاد حيث تكاثر للسحب المنخفضة يصاحبها سقوط امطار رعدية ، كما تتأثر سلاسل جبال البحر الاحمر بامتداد منخفض سطحي يجلب كتله هوائية جنوبية حارة ورطبة تعمل علي سقوط امطار غزيرة ورعدية.

وتستمر البلاد تحت تأثير المنخفض ثلاثة ايام حيث تتساقط امطار متفاوتة الشدة يصاحبها ضربات البرق والرعد كما يوجد فرصة لتساقط حبات البرد و تنشط الرياح علي اغلب الانحاء.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-2-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان تصل درجات الحرارة فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 15 وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، كما تصل في طنطا الى 26 للعظمي و 14 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16 درجة للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم في دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 8.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 10 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: