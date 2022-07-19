درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-7-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية طقسا شديد الحرارة ، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد. وأن ظل حار رطب على السواحل الشمالية، وفق درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة لتزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط وخاصة على السواحل الغربية لتكون حالة البحر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج( من ٢.٥:١.٥ ) متر.

كما تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتصل فى القاهرة 36 للعظمى، و 24 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و 24 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى، و 25 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى، و 24 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة فى الإسكندرية إلى 31 للعظمى، و 25 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى، و 25 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى، و 24 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى، و 25 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى مطروح 30 للعظمى، و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى، و 23 للصغرى، والسويس 36 للعظمى، و 24 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى، و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى العريش 33 للعظمى، و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى، و 23 للصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى، و 24 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى، و 24 للصغرى.

درجة الحرارة

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ إلى 39 للعظمى، و 29 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى، و 29 للصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى، و 28 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى، و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى المنيا 38 للعظمى، و 24 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى، و 25 للصغرى، وسوهاج 40 للعظمى، و 25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى، و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان إلى 42 للعظمى، و27 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى، و25 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى، و28 للصغرى، وادفو 43 للعظمى، و28 للصغرى.

حالة البحرين اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 متر الى 2.5 متر، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: