درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-4-2022 فى مصر

قالت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة اليوم الثلاثاء تسجل انخفاض طفيف على كافة الانحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتي القاهرة وشمال الصعيد ولطيف على جنبو سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط لحركة الرياح

وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وتصل سرعتها 15 عقدة، والسواحل الشمالية الغربية 18 عقدة، ومدن الصعيد 17عقدة.

وتتوقع الأرصاد فرص تساقط امطار خفيفة على مناطق من متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

تتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المحافظات، وتبلغ فى القاهرة 28 للعظمي و16 للصغري، ودمنهور 26 للعظمي و 17 للصغري، ومطروح 21 للعظمي و 14 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة فى الاسكندرية 22 للعظمي و 15 للصغري، وطنطا 27 للعظمي و 16 للصغري، وبلطيم 21 للعظمي و 15 للصغري.

وذكرت الارصاد، ان درجة الحرارة فى المنصورة 28 للعظمي و 17 للصغري، والزقازيق 27 للعظمي و 16 للصغري، وورسعيد 23 للعظمي و 16 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الاسماعيلية 29 للعظمي و 17 للصغري، والسويس 30 للعظمي و 17 للصغري، والعريش 22 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة فى العريش

وتبلغ درجة الحرارة فى العريش 22 للعظمي و 16 للصغري، ورفح 22 للعظمي و 15 للصغري، ورفح 22 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 26 للعظمي و 16 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى راس سدر 25 للعظمي و 16 للصغري، ونخل 26 للعظمي و 16 للصغري، ونويبع 30 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 27 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الطور 29 للعظمي و 20 للصغري، وشرم الشيخ 31 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 30 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي 20 للصغري،

وتصل درجة الحرارة اليوم فى الفيوم 29 للعظمي و 17 للصغري، ووادي النطرون 26 للعظمي و 16 للصغري، وشبين الكوم 27 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة فى اسيوط

وتتوقع الأرصاد الجوية، ان تصل درجة الحرارة فى بني سويف 29 للعظمي و 16 للصغري، والمنيا 30 للعظمي و 15 للصغري، واسيوط 30 للعظمي و 16 للصغري، وسوهاج 32 للعظمي و 23 للصغري.

تبلغ درجة الحرارة فى اسوان 35 للعظمي و 20 للصغري، وادفو 34 للعظمي و 21 للصغري، وقنا 33 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 34 للعظمي و 21 للصغري.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: