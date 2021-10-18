درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-10-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس المعتدل على أغلب المدن وفق درجات الحرارة الويم الثلاثاء، مع تراجع نسبة الرطوبة لأول مرة منذ بدء فصل الخريف، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسوحل الشمالية، ولطيف ليلًَا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن مدن شمال الصعيد تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا على ولطيفا ليلا، وطقسا حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيفا ليلا على تلك الأنحاء.

سرعة الرياح اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها على القاهرة 12 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 19 عقدة.

وتتوقع الأرصاد فرصا طفيفة لتساقط الامطار على السواحل الشرقية خلال فترات متقطعة بنسبة 20%.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات، وتسجل فى القاهرة 28 للعظمي و 19 للصغري، ووادي النطرون 27 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 28 للعظمي و 19 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى الاسكندرية 26 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 28 للعظمي و 19 للصغري، والسلوم 26 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 20 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى مرسي مطروح 26 للعظمي و 19 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 18 للصغري، وبورسعيد 26 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى السويس 28 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 26 للعظمي و 21 للصغري، والمنصورة 28 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 26 للعظمي و 21 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ وتسجل 32 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى بني سويف 30 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 30 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 30 للعظمي و 20 للصغري، والفيوم 30 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى اسوان 35 للعظمي و 22 للصغري، وادفو 35 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 34 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الوادي الجديد 33 للعظمي و 21 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة اليوم تصل فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: