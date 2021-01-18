لايف

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-1-2021 فى مصر

وتسجل القاهرة درجات حرارة للعظمي 18 و الصغري 9
عصام عميرة 12:12 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21 12:12 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية درجات الحرارة اليوم المتوقعة على المحافظات المصرية، مع وجود فرص مختلفة لسقوط الامطار علي شمال البلاد من السواحل الشمالية الي القاهرة ، وتسجل درجة الحرارة العظمي في القاهرة 18 و 9 للصغري.

وقالت هيئة الارصاد ان حالة الطقس اليوم، يسودها تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار علي المدن الساحلية والدلتا تكون متوسطة الشدة الي غزيرة تتقدم خلال ساعات النهار الي الداخل حتي تصل الي القاهرة تكون خفيفة.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية علي شمال البلاد مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس كما تؤدي أيضًا الي ارتفاع الامواج علي مسطح البحر المتوسط.

الطقس فى القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم في القاهرة والوجه البحري، طقس مائل للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح نشطة.

الطقس فى الإسكندرية

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم، مطروح، الاسكندرية، رشيد وبلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش ورفح) على فترات متقطعة.

اقرأ أيضا  محافظة الجيزة : حملات موسعة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح نشطة، فيما يكون طقس جنوب سيناء، معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى على البحر المتوسط، ويتزامن معه منخفض جوي فى طبقات الجو العليا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-1-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الارصاد ، درجات الحرارة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18 والصغرى 09 وفي الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 14، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12 درجة للصغري.

اقرأ أيضا  «الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للأتربة تصل سرعتها بالقاهرة إلى 21 عقدة

وتبلغ درجات الحرارة اليوم علي دمنهور فالعظمى 18 والصغرى 10، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 17 والصغرى 06.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 21 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 20 درجة للعظمى و 09 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 21 للعظمي و 08  للصغري.

الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4 أمتار، والرياح جنوبية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

اقرأ أيضا  الأرصاد الجوية تحذر مرضى الصدر والجيوب الأنفية من الخروج

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة189
الإسكندرية1711
طنطا
1710
شبين الكوم189
دمنهور1810
بلطيم
1610
مطروح
169
السلوم
1611
سيوة176
بورسعيد
1810
دمياط
1710
الزقازيق
189
الإسماعيلية
1910
السويس1810
العريش199
رفح1810
رأس سدر
1813
نخل177
نويبع2013
طابا1813
كاترين133
الطور2011
شرم الشيخ2013
الغردقة
2111
مرسي علم2015
الفيوم189
بني سويف188
المنيا187
أسيوط198
سوهاج199
قنا199
الأقصر
208
أسوان2010
أبوسمبل
2110
الوادى الجديد
245
شلاتين2616
حلايب2318
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

الصحة: تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة

حسين القباني 12:23 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21

بسبب الحلوي الجنسية .. أزمة «سيدات نادي الجزيرة» تصل إلى البرلمان

ياسمين فواز 10:11 م, الأثنين, 18 يناير 21

محافظة الجيزة : حملات موسعة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط

محمود محسن 10:02 م, الأثنين, 18 يناير 21

بعد صور عضوات نادي بالقاهرة.. ضبط مُصنعة حلوى بأشكال منافية للآداب العامة

أماني عوض 8:23 م, الأثنين, 18 يناير 21

بتعاملات 30 مليون جنيه.. كشف قضية جديدة لتجميع مدخرات العاملين بالخارج

أماني عوض 7:31 م, الأثنين, 18 يناير 21

وفد من جامعة كينيا Kenya coast national polytechnic يزور الأكاديمية العربية

معتز محمود 7:09 م, الأثنين, 18 يناير 21