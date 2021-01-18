درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-1-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية درجات الحرارة اليوم المتوقعة على المحافظات المصرية، مع وجود فرص مختلفة لسقوط الامطار علي شمال البلاد من السواحل الشمالية الي القاهرة ، وتسجل درجة الحرارة العظمي في القاهرة 18 و 9 للصغري.

وقالت هيئة الارصاد ان حالة الطقس اليوم، يسودها تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار علي المدن الساحلية والدلتا تكون متوسطة الشدة الي غزيرة تتقدم خلال ساعات النهار الي الداخل حتي تصل الي القاهرة تكون خفيفة.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية علي شمال البلاد مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس كما تؤدي أيضًا الي ارتفاع الامواج علي مسطح البحر المتوسط.

الطقس فى القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم في القاهرة والوجه البحري، طقس مائل للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح نشطة.

الطقس فى الإسكندرية

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم، مطروح، الاسكندرية، رشيد وبلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش ورفح) على فترات متقطعة.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح نشطة، فيما يكون طقس جنوب سيناء، معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى على البحر المتوسط، ويتزامن معه منخفض جوي فى طبقات الجو العليا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-1-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الارصاد ، درجات الحرارة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18 والصغرى 09 وفي الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 14، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12 درجة للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم علي دمنهور فالعظمى 18 والصغرى 10، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 17 والصغرى 06.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 21 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 20 درجة للعظمى و 09 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 21 للعظمي و 08 للصغري.

الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4 أمتار، والرياح جنوبية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: