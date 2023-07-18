درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء وتسجل فى القاهرة 41 للدرجة المحسوسة، لتشهد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة 38 العظمى و 27 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى و 27 الصغرى، ودمنهور 36 للعظمى و 25 الصغرى، وطنطا 38 العظمى و 27 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 للعظمى و 25 للصغرى، وأسوان 44 العظمى و 30 الصغرى، وادي النطرون 39 العظمى و 25 الصغرى، وقنا 43 العظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 40 للعظمى و 27 الصغرى، والسلوم 37 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 38 للعظمى و 27 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 29 الصغرى ،والمنيا 41 للعظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم 38 للعظمى و 27 صغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، والعريش 36 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في بنها 38 العظمى و 27 الصغرى، والإسماعيلية 40 العظمى و 25 للصغرى، وكاترين 37 العظمى و 18 الصغرى، وسيوة 41 للعظمى و 23 صغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بورسعيد 36 العظمى و 24 الصغرى، والفيوم 40 العظمى و 26 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و 27 الصغرى، وشرم الشيخ 42 للعظمى و 30 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الزقازيق 39 العظمى و 26 الصغرى، ونخل 40 العظمى و20 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 27 الصغرى، ورأس غارب 41 العظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شلاتين 40 للعظمى و 27 صغرى، والغردقة 42 للعظمى و 29 الصغرى، و بني سويف 40 العظمى و 27 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى السويس

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في السويس 39 العظمى و 26 الصغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 39 درجة و 26 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 38 العظمى و28 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 28 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و27 الصغرى.

درجة الحرارة فى المنصورة

وتصل في الأقصر 43 العظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 38 العظمى و 27 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 28 الصغرى، و 6 أكتوبر 38 العظمى و 27 الصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط، بارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: