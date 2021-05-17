درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 18-5-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 33 للعظمي و 19 للصغري، وأن يسود طقس حار على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحراره على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا.

الطقس فى القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، ان حركة الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها 16 عقدة، فيما تسجل سرعة الرياح على جنوب الصعيد 11 عقدة.

حالة البحر المتوسط

وتابعت هيئة الارصاد أن حالة البحر المتوسط فهو خفيف الى معتدل وارتفاع الموج ( ١.٥:١) متر والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج (٣:٢.٥)متر، وذلك وفق درجات الحرارة اليوم، والتى تبلغ على الاسكندرية 27 للعظمي و 19 للصغري.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 18-5-2021.

درجات الحرارة

وقالت هيئة الارصاد ان درجات الحرارة اليوم تبلغ فى القاهرة 33 للعظمي والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18، وطنطا 33 للعظمي و 19 للصغري، وبلطيم 26 للعظمي و 17 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة على شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25 درجة للصغري، وعلي دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31 والصغرى 16 درجة.

الطقس في أسوان

كما تسجل درجات الحرارة في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

واضافت الارصاد ان درجة الحرارة على الأقصر 38 للعظمي و 23 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 21 درجة.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

فصل الربيع

وقالت هيئة الارصاد انه في فصل الربيع ينخفض الضغط في منطقة خط الاستواء ويتزحزح ناحية الشمال ويتركز على أوساط السودان ويمتد منها لسان نحو البحر الأحمر.

وفي هذه الحالة يسمي انخفاض السودان الموسمي وعندما يحل تندفع التيارات الساخنة اللافحة التى تهب في شرق هذا الانخفاض على شبه الجزيرة، والبحر الأحمر، وصحراء النوبة وصوب الشمال.