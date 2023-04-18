درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 18-4 -2023 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن والانحاء بسبب تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الغربية.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلا علي اغلب المدن، وتنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 12عقده في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وتكون معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

تبلغ درجات الحرارة اليوم على القاهرة 35 العظمى و20 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 20 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 18الصغرى، وشرم الشيخ 34 للعظمى و21 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد الجوية، الي أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 34 للعظمى و 17 للصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و 18الصغرى، والعريش 30 العظمى و16 للصغرى، والسويس 35 العظمى 17 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سيوة 36 للعظمى و16 صغرى، والعاصمة الإدارية 35 للعظمى و 19 للصغرى، والطور 33 العظمى و18 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 33 للعظمى و17 للصغرى، وأسيوط 36 العظمى و19 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 18 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على الاقصر 37 العظمى و20 الصغرى، وقنا 36 العظمى و 18 الصغرى، وأسوان 38 للعظمى و 22 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في مرسي مطروح 22 العظمى و16 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 18 للصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 32 العظمي و 19الصغرى، و مرسى علم 34 للعظمى و 22 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 17 الصغرى، ورأس حدربة 29 العظمى و 19 للصغرى.

درجة الحرارة في الفيوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الفيوم 36 للعظمى و 17 للصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 16 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و20 صغرى، ومدينة 6 أكتوبر 36 للعظمى و 18 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في نخل 35 العظمي و10 الصغرى، والسلوم 23 العظمى و 16 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 17صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 32 العظمى و18 الصغرى، وأبو رماد 29 العظمى و21 الصغرى، وكاترين 30 العظمى و9 الصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة في سفاجا 35 للعظمى و 20 الصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و19 للصغرى، وطنطا 32 العظمى 16الصغرى.

وتصل فى حلايب28للعظمى و22 للصغرى، ووادي النطرون 32 العظمى و17 الصغرى، وطابا 33 للعظمى و 16 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 32 العظمى و17 الصغرى، وبنها 34 العظمى 20 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 17الصغرى.

ونعرض التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: