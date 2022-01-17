درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 18-1-2022 فى مصر

تتوقع الارصاد الجوية استمرار موجة الطقس الاوربية على جميع الانحاء وفق درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ليسود طقس بارد نهارا على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، ان كافة المدن تشهد طقس شديد البرودة ليلاً تصل الى حد الصقيع على شمال الصعيد والسواحل الشمالية، ليسود طقس غائم جزئي.

وتتوقع تساقط أمطار خفيفة ليلا على السواحل الشمالية، وامطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة فى القاهرة

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم على القاهرة 16 للعظمي و8 للصغري، وشبين الكوم 16 للعظمي و 8 للصغري، ودمنهور 16 للعظمي و 9 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 16 للعظمي و 8 للصغري، وطنطا 16 للعظمي و 9 للصغري، وبلطيم 16 للعظمي و 9 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى السويس 15 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 16 للعظمي و 9 للصغري، وبورسعيد 16 للعظمي و 8 للصغري.

درجات الحرارة فى شرم الشيخ

وتبلغ درجات الحرارة فى شرم الشيخ 17 للعظمي و 13 للصغري، والغردقة 18 للعظيم و 14 للصغري، ومرسي علم 18 للعظمي و 13 للصغري، والفيوم 16 للعظمي و 7 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 16 للعظمي و 6 للصغري، والمنيا 16 للعظمي و 5 للصغري، واسيوط 16 للعظمي و 5 للصغري، وسوهاج 16 للعظمي و 5 للصغري.

درجة الحرارة

وتصل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 16 للعظمي و 5 للصغري، وقنا 17 للعظمي و 6 للصغري، وحلايب 20 للعظمي و 12 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج يصل الى 2.5 متر، فيما تصل حالة البحر الاحمر من خفيفة الى معتدلة بارتفاع امواج يقارب 2 متر.

تعريف الطقس

وعرفت هيئة الأرصاد الطقس، انه حالة من الهواء الذي يحيط بالأرض، وقد يكون الطقس حاراً أو بارداً، غائماً أو صافياً، عاصفاً أو هادئاً، وقد يجلب الصقيع أو المطر، أو الثلج أو المطر الثلجي، أو البرد.

ما الفرق بين الطقس والمناخ

الطقس هو عبارة عن حالة الجو أثناء فترة قصيرة، بينما المناخ هو معدل الطقس لمنطقة ما، على مدى فترة طويلة من الزمن، وقد تمتد لعدة سنوات.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: