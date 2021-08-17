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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-8-2021 فى مصر

تبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 35 للعظمي
عصام عميرة 2:22 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 2:22 ص, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد نهاراً.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بإرتفاع نسب الرطوبة ليلا، وتسجل سرعتها فى القاهرة 15 عقدة.

نسبة الرطوبة اليوم

وأضافت الأرصاد أن نسبة الرطوبة تسجل فى القاهرة 85 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

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درجات الحرارة فى القاهرة

وتنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن، وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى القاهرة 35 للعظمي و 26 للصغري، وترتفع المحسوسة الى 38 درجة وقت الذروة، وتبلغ فى شبين الكوم 35 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 32 للعظمي و 25 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 23 للصغري.

كما تسجل فى السلوم 31 للعظمي و 23 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و 24 للصغري، والزقازيق 35 للعظمي و 26 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 26 للصغري

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و تصل درجة الحرارة فى بورسعيد 32 للعظمي و 27 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 25 للصغري، والسويس 36 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان تسجل درجات الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمي و 29 للصغري، وطابا 35 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 34 للعظمي و 19 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 29 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 38 للعظمي و 26 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، واسوان 42 للعظمي و 28 للصغري.

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حالة البحر الاحمر

وتري هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الاحمر تتراوح من معتدلة الى مضطربة وتصل ارتفاع الامواج  بها الى 2.5 متر، فيما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيفة الى معتدلة بارتفاع امواج من 1 الى 1.75 متر.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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