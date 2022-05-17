درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-5-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن الثلاثاء، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء ومدن الصعيد بسرعات متفاوتة.

وأضافت الأرصاد، ان مدن القاهرة والوجه البحري تشهد طقس حار نهارا ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يسود طقس لطيف ليلا على شمال الصعيد و مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على جنبو سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على كافة المدن المختلفة مع انخفاض الرية بشكل محدود بعض الأوقات.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 30 للعظمي و 18 للصغري، وشبين الكوم 29 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 27 للعظمي و 17 للصغري، ووادي النطرون 29 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 25 للعظمي و 17 للصغري، ومطروح 24 للعظمي و 16 للصغري، والسلوم 27 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 17 لصغري.

وذكرت ان درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 26 للعظمي و 17 للصغري، والاسماعيلية 30 للعظمي و 18 للصغري، والسويس 30 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 25 للعظمي 16 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 23 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و22 للصغري، ومرسي علم 33 للعظمي و 23 للصغري، والفيوم 31 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل فى بني سويف 31 للعظمي و 19 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 19 للصغري، واسيوط 32 للعظمي و 19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 35 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 23 للصغري، والاقصر39 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 24 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى اسوان 40 للعظمي و 24 للصغري،وادفو 40 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 37 للعظمي و 23 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 23 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الأرصاد ان تسجل حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر، كما تترواح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 2 الى 2.75 متر وحركة رياح شمالية غربية.

مازالت الأجواء تميل إلى البرودة

بعد أن انقضى شهر أبريل ومنتصف مايو ولازالت الأجواء تميل إلي البرودة خاصة في أوقات الليل وهذا علي غير العادة، وتمتد هذه الأجواء لنهاية الأسبوع .

كما تشهد وسط وغرب أوروبا درجات حرارة تجاوزت 30 درجة ولعدة أيام حيث امتد الدفء الشديد من ايبيريا إلي بولندا ؛ لتعتبر هذه أول موجة حارة تشهدها أوروبا هذا العام لتنبئها بفصل صيف مختلف.

تراجع درجات الحرارة

وترجع اختلافات درجات الحرارة في المناطق السالف ذكرها بسبب طبيعة طبقات الجو العليا حيث يتمركز مرتفع جوي علي غرب القارة الأوروبية وتزداد درجات الحرارة هذه الأيام درجتين خلال هذه الفترة من العام بينما يتخلل الضغط فوق شمال شرق أفريقيا مسببا امتداد منخفض جوي علي مصر.

كما تنخفض درجات الحرارة نسبيًا عن المعتاد بدرجة وأكثر وتتكون السحب وتنشط الرياح لتعطي شعور افضل بدرجة الحرارة علي غير العادة في هذا الوقت من كل عام.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: