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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-11-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 23 درجة للعظمي و 18 للصغري
عصام عميرة 12:18 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20 12:18 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، وتشهد القاهرة 24 درجة للعظمى و16 للصغرى، وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم، ويسود طقس لطيف شمالا معتدل جنوبا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار  خفيفة على  السواحل الشمالية و مناطق متفرقة من  الوجه البحرى، اما عن الشبورة فتتكون فى الصباح الباكر على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والقاهرة.

الطقس في القاهرة

وتابعت ان القاهرة والوجه البحري تشهد طقس لطيف نهارا، وبارد ليلا، فيما تصل حركة الرياح الى معتدلة في السواحل الشمالية، كما تشهد شمال الصعيد طقس لطيف نهارا ومعتدل على الجنوب، فيما يصل الى طقس بارد ليلا لعى مدن الصعيد.

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية صباحاً على القاهرة والوجه البحرى.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-11-2020.

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درجات الحرارة في المدن المصرية

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18.

كما تصل درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18، فيما تسجل بورسعيد 22 درجة للعظمي و 18 للصغري.

الطقس في دمنهور

كما تصل درجات الحرارة اليوم  دمنهور فالعظمى 24 والصغرى 17، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 11.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 15 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم القاهرة

ونوهت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1. 5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2416
الإسكندرية2318
طنطا
2416
شبين الكوم2416
دمنهور2417
بلطيم
2317
مطروح
2115
السلوم
2115
سيوة2211
بورسعيد
2218
دمياط
2218
الزقازيق
2416
الإسماعيلية
2416
السويس2516
العريش2216
رفح2215
رأس سدر
2515
نخل2210
نويبع2620
طابا2419
كاترين1912
الطور2421
شرم الشيخ2721
الغردقة
2718
مرسي علم2618
الفيوم2415
بني سويف2414
المنيا2412
أسيوط2513
سوهاج2515
قنا2515
الأقصر
2615
أسوان2716
أبوسمبل
2615
الوادى الجديد
2513
شلاتين2820
حلايب2622
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تعريف تغير المناخ

يمكن تعريف التغير المناخي على أنه تغير طويل المدى في التوزيع الإحصائي لأنماط الطقس، وتحدث هذه الظاهرة لعدة أسباب سنتطرق لها لاحقاً. هذا التغير يشمل درجات الحرارة، ومعدلات تساقط الأمطار وحالة الرياح، بحسب هيئة الارصاد الجوية.

تغير المناخ هو المصطلح الجامع للتحول في الظواهر الجوية العالمية المرتبطة بزيادة في متوسط ​​درجات الحرارة العالمية، وهو ما حدث حول العالم في العقود الأخيرة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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