درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-11-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 23 درجة للعظمي و 18 للصغري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، وتشهد القاهرة 24 درجة للعظمى و16 للصغرى، وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم، ويسود طقس لطيف شمالا معتدل جنوبا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية و مناطق متفرقة من الوجه البحرى، اما عن الشبورة فتتكون فى الصباح الباكر على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والقاهرة.

الطقس في القاهرة

وتابعت ان القاهرة والوجه البحري تشهد طقس لطيف نهارا، وبارد ليلا، فيما تصل حركة الرياح الى معتدلة في السواحل الشمالية، كما تشهد شمال الصعيد طقس لطيف نهارا ومعتدل على الجنوب، فيما يصل الى طقس بارد ليلا لعى مدن الصعيد.

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية صباحاً على القاهرة والوجه البحرى.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-11-2020.

درجات الحرارة في المدن المصرية

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18.

كما تصل درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18، فيما تسجل بورسعيد 22 درجة للعظمي و 18 للصغري.

الطقس في دمنهور

كما تصل درجات الحرارة اليوم دمنهور فالعظمى 24 والصغرى 17، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 11.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 15 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم القاهرة

ونوهت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1. 5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 24 16 الإسكندرية 23 18 طنطا

24 16 شبين الكوم 24 16 دمنهور 24 17 بلطيم

23 17 مطروح

21 15 السلوم

21 15 سيوة 22 11 بورسعيد

22 18 دمياط

22 18 الزقازيق

24 16 الإسماعيلية

24 16 السويس 25 16 العريش 22 16 رفح 22 15 رأس سدر

25 15 نخل 22 10 نويبع 26 20 طابا 24 19 كاترين 19 12 الطور 24 21 شرم الشيخ 27 21 الغردقة

27 18 مرسي علم 26 18 الفيوم 24 15 بني سويف 24 14 المنيا 24 12 أسيوط 25 13 سوهاج 25 15 قنا 25 15 الأقصر

26 15 أسوان 27 16 أبوسمبل

26 15 الوادى الجديد

25 13 شلاتين 28 20 حلايب 26 22

تعريف تغير المناخ

يمكن تعريف التغير المناخي على أنه تغير طويل المدى في التوزيع الإحصائي لأنماط الطقس، وتحدث هذه الظاهرة لعدة أسباب سنتطرق لها لاحقاً. هذا التغير يشمل درجات الحرارة، ومعدلات تساقط الأمطار وحالة الرياح، بحسب هيئة الارصاد الجوية.

تغير المناخ هو المصطلح الجامع للتحول في الظواهر الجوية العالمية المرتبطة بزيادة في متوسط ​​درجات الحرارة العالمية، وهو ما حدث حول العالم في العقود الأخيرة.