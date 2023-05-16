درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-5 -2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتشهد طقس ليلا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء والقاهرة الكبري، مع نشاط للرياح على المدن بسرعة 15 عقدة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت الارصاد، إن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء تسجل ارتفاع طفيف على مختلف المدن، وتبلغ فى القاهرة 34 العظمى و 21 الصغرى، والعلمين الجديدة 28 للعظمى و 18 الصغرى، و سوهاج 37 للعظمى و 21 للصغرى، والعريش 28 العظمى و 19 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 29 للعظمى و 18 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 21 للصغرى، وطنطا 32 العظمى و 19 الصغرى، وأسوان 39 للعظمى و 22 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 23 الصغرى.

و تبلغ درجة الحرارة في مرسى مطروح 26 العظمى و17 الصغرى، و شرم الشيخ 32 للعظمى و 23 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 20 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 16 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة في الإسماعيلية 34 العظمى و 21 للصغرى، ونخل 35 العظمى و12 الصغرى، وحلايب 31 العظمى و 20 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 11 الصغرى، وبورسعيد 27 العظمى و 18 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم في رفح 27 العظمى و 18 الصغرى، وأسيوط 36 العظمى و 21 الصغرى، ومرسى علم 33 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس حدربة 30 العظمى و 21 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 34 للعظمى و 21 صغرى، وشلاتين 34 للعظمى و 23 صغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 21 الصغرى، ورأس سدر 33 للعظمى و 17 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الوادي الجديد

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 39 للعظمى و 20 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 20 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 21 الصغرى، والسويس 33 العظمى و 20 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على الطور 31 العظمى و 21 للصغرى، وسفاجا 32 للعظمى و 22 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 20 للصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 20 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في السلوم 27 العظمى و 15 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 35 للعظمى و 20 للصغرى، وطابا 33 للعظمى و 19 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و21 الصغرى.

وتتوقع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل حيث يبلغ ارتفاع الموج 1 إلى 1.5 واتجاه الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية، وتتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج 1 الى 1.5واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: