لايف

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى مصر

وتسجل في شرم الشيخ 28 للعظمي و 17 للصغري
عصام عميرة 7:33 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21 7:33 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الارصاد الجوية استقرار درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، مع طقس دافئ نهارا وبارد ليلا على اغلب الانحاء، وتهيب بعدم الانخداع في التغيرات السريعة التي تطرأ على درجات الحرارة خلال الفصول الانتقالية خاصة مثل هذا الوقت من كل عام.

الطقس في القاهرة

واضافت هيئة الارصاد الجوية، أن مدن القاهرة والوجة البحري، يسودها طقس دافئ نهارا و بارد ليلا مع نشاط معتدل لحركة الرياح وتصل سرعتها الى 13 عقدة باتجاة شمالية غربية، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 24 للعظمي.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، تصاحبها شبورة مائية صباحا، باردة ليلا والرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 14 عقدة اتجاة شمالية غربية.

وتابعت ان حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارا، باردة ليلا، والرياح نشطة، شبورة مائية صباحا على شمال ووسط سيناء.

الطقس في الصعيد

وتشهد شمال الصعيد طقس دافئ نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تصل سرعتها الى 14 عقدة.

اقرأ أيضا  وزير الري يمنح شهادات التخرج للمتدربين من دول حوض النيل

درجة الحرارة في القاهرة

وكشفت هيئة الارصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 14 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13، وتسجل في طنطا 23 للعظمي و 13 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16 درجة للصغري، وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 10 درجة.

وتصل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلي محافظة قنا 33 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 34 للعظمي و 14  للصغري.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-3-2021.

مستوي الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغري.

اقرأ أيضا  الداخلية تحرر محاضر لـ 12 ألف شخص غير ملتزمين بالكمامات خلال يوم

حالة البحر المتوسط

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.75 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 16 مارس إلى الأحد 21 مارس 2021، يتضمن ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل بين 6: 8 درجة مئوية بدءا من السبت.

وتكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا من الثلاثاء وحتى الجمعة.

ويشهد الطقس اعتبارا من 20 مارس ارتفاعا بدرجات الحرارة بقيم تترواح بين 6 و8 درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2414
الإسكندرية1913
طنطا
2313
شبين الكوم2414
دمنهور2314
بلطيم
2014
مطروح
1813
السلوم
1910
سيوة2010
بورسعيد
2014
دمياط
2014
الزقازيق
2414
الإسماعيلية
2414
السويس2414
العريش2111
رفح2012
رأس سدر
2414
نخل2415
نويبع2718
طابا2415
كاترين2411
الطور2615
شرم الشيخ2817
الغردقة
2816
مرسي علم2815
الفيوم2612
بني سويف2612
المنيا2612
أسيوط2812
سوهاج2914
قنا3315
الأقصر
3414
أسوان3515
أبوسمبل
3414
الوادى الجديد
3214
شلاتين2916
حلايب2715
اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم السبت 13-3-2021 فى مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

إصابات كورونا عالميا تقفز إلى 120 مليون حالة و2.7 مليون ضحية برغم اللقاحات

خالد بدر الدين 1:48 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

تشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ.. ضبط طرفي مشاجرة بمدرسة بنات بالمعادي

أماني عوض 1:35 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

بطرق احتيالية.. ضبط صاحبة فيديو استجداء ركاب المترو

أماني عوض 1:06 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

الصحة: تسجيل 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

المال - خاص 1:05 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

«الأوصياء».. تطبيق إلكتروني يلاحق زيادة معدلات التحرش بالنساء في إسرائيل

أيمن عزام 12:49 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

الصحة تنفي مناشدة «التعليم» إلغاء الفصل الدراسي الثاني

المال - خاص 12:20 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21