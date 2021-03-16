درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى مصر

وتسجل في شرم الشيخ 28 للعظمي و 17 للصغري

تتوقع هيئة الارصاد الجوية استقرار درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، مع طقس دافئ نهارا وبارد ليلا على اغلب الانحاء، وتهيب بعدم الانخداع في التغيرات السريعة التي تطرأ على درجات الحرارة خلال الفصول الانتقالية خاصة مثل هذا الوقت من كل عام.

الطقس في القاهرة

واضافت هيئة الارصاد الجوية، أن مدن القاهرة والوجة البحري، يسودها طقس دافئ نهارا و بارد ليلا مع نشاط معتدل لحركة الرياح وتصل سرعتها الى 13 عقدة باتجاة شمالية غربية، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 24 للعظمي.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، تصاحبها شبورة مائية صباحا، باردة ليلا والرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 14 عقدة اتجاة شمالية غربية.

وتابعت ان حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارا، باردة ليلا، والرياح نشطة، شبورة مائية صباحا على شمال ووسط سيناء.

الطقس في الصعيد

وتشهد شمال الصعيد طقس دافئ نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تصل سرعتها الى 14 عقدة.

درجة الحرارة في القاهرة

وكشفت هيئة الارصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 14 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13، وتسجل في طنطا 23 للعظمي و 13 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16 درجة للصغري، وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 10 درجة.

وتصل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلي محافظة قنا 33 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 34 للعظمي و 14 للصغري.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-3-2021.

مستوي الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.75 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 16 مارس إلى الأحد 21 مارس 2021، يتضمن ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل بين 6: 8 درجة مئوية بدءا من السبت.

وتكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا من الثلاثاء وحتى الجمعة.

ويشهد الطقس اعتبارا من 20 مارس ارتفاعا بدرجات الحرارة بقيم تترواح بين 6 و8 درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: