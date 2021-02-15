درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الارصاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم ، ليسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهاراً، وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 14 للعظمي و 7 للصغري.

وأضافت هيئة الارصاد، ان حركة الرياح تنشط على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد، بحسب درجات الحرارة اليوم.

خريطة سقوط الامطار

كما تتوقع هيئة الارصاد سقوط أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق من (السلوم -مطروح- اسكندرية- بلطيم -رشيد- دمياط بورسعيد -كفر الشيخ -البحيرة والدقهلية).

وتابعت ان هناك أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً على (العريش- رفح- رأس سدر- وسانت كاترين)مع فرص تشكل الثلوج على وسط سيناء.

وفرص أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من ( القاهرة -الجيزة- القليوبيه- السويس -الغربية والمنوفية).

وأمطار خفيفة على( الفيوم وبنى سويف) مع تكون الصقيع على المزروعات ليلا.

نصائح هيئة الارصاد خلال الطقس السئ

وتنصح هيئة الارصاد المواطنين، بعدم تخفيف الملابس، وعدم التواجد أسفل اللوحات الأعلانية والأشجار فى حالة الأمطار الرعدية، وعدم ملامسة أعمدة الأنارة فى حالة سقوط الأمطار، وعلى مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية عدم الجلوس بالقرب من النوافذ وعدم الخروج.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 14 والصغرى 7 وفي الإسكندرية العظمى 13 والصغرى 8.

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 11، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11 درجة للصغرى، وعلى دمنهور فالعظمى 13 والصغرى 8، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 15 والصغرى 6 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 24 درجة للعظمى و 8 للصغرى، وعلي محافظة قنا 21 درجة للعظمى و 7 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 22 للعظمى و 7 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغري.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-2-2021.

انخفاضات قبرص الجوية

فصل الشتاء هو موسم الانخفاضات العرضية التي تتولد في منطقة الغربيات السائدة وتعم البحر المتوسط من نوفمبر الي أوائل الربيع، ومن اهم الانخفاضات الجوية التي تؤثر على مصر هي ما تسمي “بانخفاضات قبرص الجوية”.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ، بقائها متمركزة عدة أيام بجوار جزيرة قبرص حيث تظهر خرائط التنبؤات سلسلة من الجبهات الباردة حيث تسافر اتجاه الشرق نحو العراق ومنها ما يسير جنوبا ليغذي السودان بالهواء القطبي البارد فدخل عليها عواصف ترابية هوجاء.

وفسرت الهيئة انه بذلك لا توجد طاقة حرارية كافية لنمو الانخفاض الا بهبوب تيار قطبي قاري بارد بمعني الكلمة يأتي من روسيا أو البلقان، وهذا لا يحدث الا بعد وصول الانخفاض الي قبرص ووقوفه هناك، اما اذا فارقها مسرعا -كما يحدث احيانا- فان عامل الاضطراب ينتهي ويستقر الجو في مصر بسرعة.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 14 7 الإسكندرية 13 8 طنطا

14 7 شبين الكوم 13 7 دمنهور 13 8 بلطيم

13 8 مطروح

12 7 السلوم

11 6 سيوة 15 6 بورسعيد

16 9 دمياط

16 8 الزقازيق

14 7 الإسماعيلية

15 8 السويس 14 8 العريش 18 9 رفح 18 9 رأس سدر

20 10 نخل 19 7 نويبع 23 22 طابا 21 9 كاترين 12 -2 الطور 23 10 شرم الشيخ 24 11 الغردقة

24 11 مرسي علم 24 12 الفيوم 16 6 بني سويف 16 6 المنيا 16 5 أسيوط 17 5 سوهاج 20 6 قنا 21 7 الأقصر

22 7 أسوان 24 8 أبوسمبل

24 8 الوادى الجديد

21 8 شلاتين 30 17 حلايب 28 18