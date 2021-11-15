درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-11-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد حالة جوية ممطرة مرتقبة وفق درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختل فالمدن، إذ تتأثر السواحل الغربية بسقوط الأمطار تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة علي كل من السلوم ومطروح تصل في نهاية الفترة الي الاسكندرية.

وتابعت انه مع نهاية يوم الثلاثاء وبداية من الساعات الاولي ليوم الأربعاء تمتد الأمطار لتشمل الدلتا وتصل الي القاهرة .

وتتوقع الأرصاد، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في اول الليل مائل للبرودة في اخره على كافة الانحاء.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتصل فى القاهرة 26 للعظمي و 18 للصغري، ودمنهور 25 للعظمي و 18 للصغري، والمنصورة 26 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 25 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 26 للعظمي و 17 للصغري، والسلوم 23 للعظمي و 16 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 25 للعظمي و 19 للصغري، ودمياط 25 للعظمي و 18 للصغري، والاسماعيلية 26 للعظمي و 17 للصغري، والعريش 26 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 27 للعظمي و 18 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى طابا 25 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 20 للعظمي و 12 للصغري، والطور 27 للعظمي و 20 للصغري، والطور 27 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة

وذكرت الأرصاد، ان درجة الحرارة فى الغردقة 28 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 28 للعظمي و 19 للصغري، والفيوم 26 للعظمي و 16 للصغري.

وتابعت الارصاد الجوية، أن درجة الحرارة تسجل فى مدن الصعيد، تبلغ فى المنيا 27 للعظمي و 16 للصغري، واسيوط 27 للعظمي و 17 للصغري، وسوهاج 27 للعظمي و 17 للصغري، وقنا 28 للعظمي و 16 للصغري.

كما تصل درجة الحراة فى أسوان 29 للعظمي و 20 للصغري، والاقصر 28 للعظمي و 19 للصغري، والوادي الجديد 28 للعظمي و 18 للصغري، وادفو 29 للعظمي و 20 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري.

كما تبلغ نسبة الرطوبة على شمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: