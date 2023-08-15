درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استقرار مؤشرات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على المدن، لتشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتصل فى القاهرة 33 للعظمى و35 درجة للمحسوسة.

كما تتوقع طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء تصل الى رعدية بعض الاوقات.

وتتوقع الأرصاد، نشاط لحركة الرياح على القاهرة وحتي شمال البلاد بسرعة تتراوح من 15 الى 17 عقدة، تصل الى مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد، عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن، وتبلغ على القاهرة 33 العظمى و 25 الصغرى، والعريش 32 العظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى، والسويس 33 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 للعظمى و 23 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 29 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 25 الصغرى، ونخل 36 العظمى و 19 الصغرى، ، ودمياط 31 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في قنا 41 العظمى و 27 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، وأسوان 42 العظمى و 29 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و25 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في سيوة 34 للعظمى و 22 صغرى، والسلوم 31 العظمى و 21 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 30 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و29 الصغرى.

درجة الحرارة فى بنها

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في رفح 31 العظمى و 25 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 25 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 23 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 25 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 37 العظمى و 29 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 17 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 30 الصغرى، والأقصر 42 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 33 العظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 26 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى سوهاج

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في الطور 32 العظمى و 27 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 25 الصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم شلاتين 38 للعظمى و 28 صغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 23 الصغرى، و شرم الشيخ 41 للعظمى و 31 الصغرى، والفيوم 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل في 6 أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 29 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و 28 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 24 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: