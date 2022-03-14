درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-3-2022 فى مصر

وتتوقع الأرصاد كافة درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات، ليسود طقس بارد نهاراً على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان كافة المدن والمحافظات تشهد طقس شديد البرودة ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على اغلب الانحاء.

امطار على القاهرة

وتابعت ان هناك أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة، مع فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحري قد تمتد الى القاهرة الكبري.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن، فى القاهرة 16 للعظمي و 8 للصغري، والمنصورة 16 للعظمي و 9 للصغري، ودمياط 15 للعظمي و 10 للصغري، وسيوة 16 للعظمي و 9 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 15 للعظمي و 10 للصغري، وطنطا 15 للعظمي و 8 للصغري، ومطروح 15 للعظمي و 10 للصغري، ، والزقازيق 16 للعظمي و 9 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم على السويس 17 للعظمي و 9 للصغري، وتسجل بورسعيد 15 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 16 للعظمي و 8 للصغري.

وتابعت ان درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم 16 للعظمي و 8 للصغري، وبلطيم 15 للعظمي و 10 للصغري، وشلاتين 22 للعظمي و 13 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 20 للعظمي و 11 للصغري، والغردقة 20 للعظمي و 12 للصغري، ومرسي علم 19 للعظمي و 13 للصغري، والطور 17 للعظمي و 11 للصغري.

درجة الحرارة

وتسجل درجة الحرارة فى الفيوم 16 للعظمي و 8 للصغري، وبني سويف 16 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 17 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 17 للعظمي و 6 للصغري، وسوهاج 18 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى أسوان 20 للعظمي و 10 للصغري، وادفو 20 للعظمي و 11 للصغري، والوادي الجديد 19 للعظمي و 8 للصغري، وحلايب 23 للعظمي و 14 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن والمحافظات: