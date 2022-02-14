درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-2-2022 فى مصر

ننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على أغلب المدن المحافظات، ليسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء، تصل الى الصقيع على شمال الصعيد و السواحل الشمالية.

كما تدني الرؤية الأفقية نتيجة تكون شبورة مائية كثيفة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة ومناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتبقي الأجواء معتدلة نهارا ومائلة للبرودة ليلا علي معظم الأنحاء، إذ يستمر الاستقرار في الأحوال الجوية علي كافة الانحاء لآخر الأسبوع.

وتتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30 % على مدن السواحل الغربية، والشرقية، مع نشاط لحركة الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة

ترصد محطات هيئة الأرصاد الجوية، كافة درجات الحرارة اليوم على المدن، وتصل فى القاهرة تبلغ 20 للعظمى و 9 للصغرى، وطنطا 20 للعظمى و 9 للصغرى، وشبين الكوم 20 للعظمى و 9 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 17 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 17 للعظمي و 11 للصغري، والسلوم 17 للعظمي و 10 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى سيوة 18 للعظمي و 6 للصغري، ودمنهور 18 للعظمى و 10 للصغرى، بورسعيد 18 للعظمي و 11 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 20 للعظمي و 9 للصغري، ودمياط 17 للعظمي و 11 للصغري، والاسماعيلية 20 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى السويس 20 للعظمي و 9 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 11 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى راس سدر 22 للعظمي و 11 للصغري، ونخل 18 للعظمي و وصفر للصغري، بني سويف 20 للعظمي و 7 للصغري، وحلايب 22 للعظمي و 12 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم المنيا 21 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 21 للعظمي و 6 للصغري، وسوهاج 22 للعظمي و 6 للصغري، وقنا 24 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى اسوان 26 للعظمي و 10 للصغري، وادفو 26 للعظمي و 9 للصغري، والوادي الجديد 24 للعظمي و 8 للصغري، وشلاتين 26 للعظمي و 12 للصغري.

انخفاض درجات الحرارة

تتوقع الأرصاد الجوية، حالة مرتقبة من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية ابتداء من يوم الجمعة ١٨فبراير حتى يوم الأحد ٢٠فبراير ٢٠٢٢.

وترصد النماذج العددية حالة من التقلبات الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وإنخفاض فالحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الأحساس ببرودة الطقس واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: