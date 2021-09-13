درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة، اليوم، على جميع المحافظات، إذ تشهد مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسًا حارًّا رطبًا نهارًا ومعتدلًا ليلًا، وتتراوح حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

أمطار على الإسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط اليوم معتدلة بارتفاع أمواج 1.5 متر إلى 2 متر، وحركة رياح اتجاه شمالية غربية، فيما تتساقط أمطار بشكل خفيف إلى متوسط على مناطق من السواحل الغربية ومرسى مطروح تمتد إلى الإسكندرية وكفر الشيخ بنسبة تساقط 40%.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح، اليوم، تنشط على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وجنوب سيناء، وتسجل أعلى سرعة فى القاهرة 12 عقدة، والسواحل الشمالية 21 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 18 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على جميع المحافظات المصرية، وتصل في القاهرة إلى 34 للعظمى، و24 للصغرى، وترتفع المحسوسة إلى 36 درجة، ووادي النطرون 33 للعظمى، و24 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية

كما تسجل درجة الحرارة فى شبين الكوم 34 للعظمى، و24 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى، و23 للصغرى، والإسكندرية 30 للعظمى، و24 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى، و24 للصغرى.

درجات الحرارة فى مرسى مطروح

وتبلغ درجات الحرارة، اليوم، فى مرسي مطروح 29 للعظمى، و22 للصغرى، والسلوم 29 للعظمى، و23 للصغرى، وبورسعيد 30 للعظمى، و24 للصغرى، والزقازيق 34 للعظمى، و24 للصغرى، والإسماعيلية 34 للعظمى، و22 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة، اليوم، فى طابا 34 للعظمى، و23 للصغرى، وكاترين 29 للعظمى، و18 للصغرى، وكاترين 29 للعظمى، و18 للصغرى، والطور 35 للعظمى، و26 للصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى، و28 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى، و27 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة، اليوم، فى بني سويف 36 للعظمى، و23 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى، و24 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى، و23 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى، و24 للصغرى، وقنا 40 للعظمى، و24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمى، و26 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى، و26 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى، و28 للصغرى، وإدفو 41 للعظمى، و26 للصغرى.

مستوى الرطوبة

وأشارت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة تسجل فى القاهرة 85 للعظمى، و35 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى، و45 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و20 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

وتعرض بوابة “المال” الإلكترونية فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة، اليوم، على مختلف المدن والمحافظات: