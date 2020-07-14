درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-7-2020 فى مصر

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري،اليوم، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، لطيفًا ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على بعض الأنحاء وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ، أن خرائط الطقس تشير إلى استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، علي مناطق من جنوب سيناء وتؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس.

الطقس فى جنوب الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد، حارًا نهارًا معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، ففي القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24.

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 32 والصغرى 23، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 21.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم المتوقعة في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فـ40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-7-2020.

تعرف على أسباب إرتفاع درجة الحرارة داخل المنازل :

تعد الخرسانة المسلحة لها خاصية التوصيل السريع للحرارةوكذلك سرعة الفقدان لها على العكس فى حالة استخدام مواد البناء التقليدية (الطين و الحجر) التى لها خاصية عالية فى تخزين الطاقة الحرارية من البيئة المحيطة وتباطؤ كبير فى معدل توصيلها وذلك مقارنة بالتقنيات المعاصرة وغير المعزولة حراريا.

كما تتفاوت فيه درجات الحرارة بشكل كبير مما يؤثر على عناصر المبنى وعلى درجات الحرارة داخل وخارج المبنى

يمكن تقسيم الحرارة التى تخترق المبنى الى ثلاث أنواع وهى :

١- الحرارة التى تخترق الجدران والأسقف.

٢-الحرارة التى تخترق النوافذ.

٣-الحرارة التى تنتقل عبر فتحات التهوية الطبيعية.

تعريف الطقس:

هو عبارة عن حالة الهواء الذي يحيط بالأرض. وقد يكون الطقس حاراً أو بارداً، غائماً أو صافياً، عاصفاً أو هادئاً، وقد يجلب الصقيع أو المطر، أو الثلج أو المطر الثلجي، أو البرد.

* ما هو الفرق بين الطقس والمناخ؟

الطقس هو عبارة عن حالة الجو أثناء فترة قصيرة، بينما المناخ هو معدل الطقس لمنطقة ما، على مدى فترة طويلة من الزمن، وقد تمتد لعدة سنوات.

تعرف على خصائص المنخفض الجوي :

1- وجود تيارات هوائية صاعدة إلى الأعلى، فهو يكون مصحوبا بتكون الغيوم وتساقط الأمطار.

2- تتناقص قيم الضغط الجوي بالاتجاه نحو مركز المنخفض.

3- يتصف المنخفض بخاصية تجميع الرياح، حيث تهب الرياح ومن جميع الاتجاهات نحو مركز المنخفض.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: