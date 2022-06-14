درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-6-2022 فى مصر

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وفق درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على السواحل الغربية والشرقية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة وشمال البلاد تشهد طقس معتدل ليلا، ولطيف على السواحل الشمالية ووسط سيناء، ومعتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 % على السواحل.

نسبة الرطوبة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم تصل على القاهرة 70 للعظمي و 30 للصغري، والوجه البحري 75 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية الغربية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتعرض الارصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والانحاء، وتصل فى القاهرة 33 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 21 للصغري، وسيوة 31 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ على وادي النطرون 31 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 33 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى ومرسي مطروح 27 للعظمي و 20 للصغري، والاسكندرية 29 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 21 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم بورسعيد 29 للعظمي و 21 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 32 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة فى العريش

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى السويس 32 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 20 للصغري، والاسماعيلية 33 للعظمي و 23 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 27 للصغري، والطور 34 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى الصعيد

وتبلغ درجة الحرارة فى اليوم بني سويف 34 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 35 للعظمي 23 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى قنا 38 للعظمي و 25 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 24 للصغري، ونخل 33 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 40 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 41 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 23 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: