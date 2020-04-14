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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-4-2020 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبري 15 للصغري و 26 درجة للعظمي
عصام عميرة 8:12 ص, الثلاثاء, 14 أبريل 20 8:12 ص, الثلاثاء, 14 أبريل 20

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تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري طقسا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة مائية صباحا ، وحركة رياح معتدلة، بحسب توقعات هيئة الارصاد الجوية عن بيان درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وتظهر شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل

وقالت إن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، مع سقوط للأمطار الخفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة إلى نشطة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة نشطة مثيرة للأثربة علي مناطق متفرقة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وعلي شمال الصعيد، فالطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا والرياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين  13-4-2020.

اضطراب في البحر الأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط من خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5متر، بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الصغرى 15 والعظمى 26 والإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22، أما شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1526
شبين الكوم1425
طنطا
1425
دمنهور1423
الإسكندرية
1222
بلطيم
1222
مطروح
1220
السلوم
923
سيوة1024
بورسعيد
1422
دمياط
1421
الزقازيق
1325
الإسماعيلية
1327
السويس1326
العريش1222
رفح1222
رأس سدر
1425
نخل1024
نويبع1828
طابا1426
كاترين621
الطور1726
شرم الشيخ2028
الغردقة
1828
مرسي علم1727
الفيوم1427
بني سويف1427
المنيا1327
أسيوط1328
سوهاج1528
قنا1629
الأقصر
1730
أسوان1830
أبوسمبل
1829
الوادى الجديد
1429
شلاتين1730
حلايب2027
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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