درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-4-2020 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبري 15 للصغري و 26 درجة للعظمي

تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري طقسا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة مائية صباحا ، وحركة رياح معتدلة، بحسب توقعات هيئة الارصاد الجوية عن بيان درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وتظهر شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل

وقالت إن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، مع سقوط للأمطار الخفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة إلى نشطة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة نشطة مثيرة للأثربة علي مناطق متفرقة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وعلي شمال الصعيد، فالطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا والرياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 13-4-2020.

اضطراب في البحر الأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط من خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5متر، بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الصغرى 15 والعظمى 26 والإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22، أما شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: