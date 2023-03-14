درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-3-2023 في مصر

تشهد درجات الحرارة اليوم الثلاثاء انخفاضا ملحوظا علي أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا بارد على جميع المدن.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وتبلغ سرعتها 20 عقدة، محملة بالرمال والأتربة على جنوب البلاد في فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتسجل في القاهرة 20 العظمى و12 الصغرى، وأبو سمبل 30 للعظمى و 14 الصغرى، و6 أكتوبر 20 للعظمى و 12 للصغرى، والطور 23 العظمى و 16 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وكشفت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 18 للعظمى و 12 الصغرى، وأبو رماد 24 العظمى و15 الصغرى، ورأس غارب 30 للعظمى و15 للصغرى ، وشرم الشيخ 23 للعظمى و 16 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الغردقة 24 للعظمى و 16 للصغرى، والعريش 22 العظمى و11 الصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 21 العظمى و 12 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طنطا 20 للعظمى و 12 للصغرى، وسيوة 20 للعظمى و 12 صغرى، ومدينة سفاجا 24 للعظمى و 14 الصغرى، وطابا 22 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في سوهاج 30 للعظمى و 14 للصغرى، وأسوان 31 للعظمى و 14 الصغرى، وشبين الكوم 20 للعظمى و12 صغرى، وكفر الشيخ 20 العظمى و12 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 24 للعظمى و 14 الصغرى، ومحافظة رفح 21 العظمى 11 والصغرى، ومدينة الأقصر 30 العظمى 14 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى حلايب 23 العظمى و 15 صغرى، والمنصورة 21 العظمى و12 الصغرى، وقنا 30 العظمى و14 الصغرى، و الوادي الجديد 31 للعظمى و 12 الصغرى.

وتوقعت أن درجة الحرارة اليوم في محافظة أسيوط 23 العظمى و12 الصغرى، وشلاتين 23 للعظمى و 14 صغرى، والعاصمة الإدارية 20 للعظمى و 11 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في السويس 21 العظمى و 12 الصغرى، و رأس حدربه 24 العظمى و15 للصغرى، والمنيا 22 للعظمى و 12 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في الزقازيق 21 العظمى و 13 الصغرى، و محافظة الفيوم 23 للعظمى و 11 للصغرى، ووادي النطرون 20 العظمى و11 الصغرى، والعلمين الجديدة 17 للعظمى و 13 للصغرى .

وتبلغ أن درجة الحرارة اليوم في دمياط 20 للعظمى و 13 للصغرى، وبني سويف 22 العظمى و 12 للصغرى، والسلوم 18 للعظمى و 11 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في دمنهور 20 للعظمى و 12 الصغرى، ورأس سدر 22 للعظمى و 16 للصغرى، ونخل 22 العظمى و5 للصغرى.

وتوقعت الأرصاد الجوية اماكن وفرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، وتصل الي أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظة البحر الاحمر وقد تصل لحد السيول على فترات متقطعة.

وسقوط امطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على المناطق التالية السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وسقوط امطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في المحافظات والمدن: