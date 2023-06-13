درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13-6 -2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا علي جميع المدن، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد ويؤدي الى تدهور الرؤية الأفقية.

كما تتعرض بعض المدن لحد العاصفة على مناطق من شمال ووسط الصعيد وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 22 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد في التقرير درجات الحرارة اليوم في القاهرة 36 العظمى و 24 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 37 العظمى و 23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 20 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 28 للعظمى و 20 للصغرى، وكفر الشيخ 35 العظمى و 23 الصغرى، وحلايب 33 العظمى و 28 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 20 صغرى.

درجة الحرارة اليوم فى مرسى علم

وتصل درجة الحرارة في مرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 20 صغرى، والفيوم 42 للعظمى و 26 للصغرى، ورفح 29 العظمى و 22 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في الغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 26 الصغرى، وبنها 36 العظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في المنصورة 36 العظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 23 الصغرى، والزقازيق 36 العظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في سوهاج 44 للعظمى و 27 للصغرى، والسويس 35 العظمى و 22 الصغرى، وشرم الشيخ 37 للعظمى و 26 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم 35 للعظمى و 24 صغرى، وادي النطرون 36 العظمى و 23 الصغرى، وبورسعيد 27 العظمى و 22 الصغرى، ونخل 34 العظمى و17 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في دمياط 28 العظمى و 22 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 15 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 24 الصغرى، والسلوم 29 العظمى و 19 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في وأبو رماد 34 العظمى و 27 الصغرى أسيوط 43 العظمى و 27 الصغرى، وطنطا 35 العظمى و 23 الصغرى، والمنيا 44 للعظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في بني سويف 43 العظمى و 26 الصغرى، والطور 37 العظمى و 25 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و 26 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 26 صغرى، ودمنهور 36 للعظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في قنا 43 العظمى و 27 الصغرى، وسفاجا 37 العظمى و 27 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 18 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 28 الصغرى.

كما تشهد بعض المدن أمطار خفيفة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 0.5 الى 1.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: